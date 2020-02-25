Erim: "7 yıldır onay bekleyen Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili süreci biz başlattık"

25.02.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:19

MERSİN (İHA) – Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, 2012'de hazırlanan Mersin'in Koruma Amaçlı İmar Planının 7 yıldır onaylanmayı beklediği belirterek, "Mersin'in Koruma Amaçlı İmar Planı, 1997'de onaylandı. 22 yıl önce alınan kararların yenilenmesi lazım. Biz, bu planı hem Mersin Üniversitesinin hem de Büyükşehir Belediyesinin gündemine getirdik. Şu anda bu süreç başlamış durumda ve bu süreci de Akdeniz Kent Konseyi olarak biz başlattık" dedi.



Akdeniz Kent Konseyi, 31 Mart seçimlerinin ardından yeni bir yapılanmayla başladığı görevinden bu yana geçen süreçte yapılan çalışmaları, düzenlediği basın buluşması toplantısında anlattı. Akdeniz Kent Konseyi üyeleri ile çok sayıda basın mensubunun katıldığı ve bir otelde gerçekleştirilen toplantıda, bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra hayata geçirilecek projeler de paylaşıldı.



"Kent konseyleri şehrin sesidir"



Akdeniz Kent Konseyi Başkanı Mustafa Erim, yaptığı sunumda, kent konseylerinin uzun yıllar ne yaptığı bilinmeyen ve belediyelerin bir yan kuruluşu olarak görülen yapılar olarak anlaşıldığını söyledi. Aslında kent konseylerinin, sivil yapının yönetime ortak olması, yönetimle ilgili düşüncelerini ve projelerini açıklaması olarak tanımlayan Erim, "Kent konseyleri aslında şehrin sesidir. Kent konseyleri, belediyelerin idari yapısının dışında, her ilçede belediye ile ilişkilendirilerek kurulan ama o ilçede toplumun bütün kesimlerini temsil eden, bulunduğu ilçenin sesi ve vicdanı olan kuruluşlardır" diye konuştu.



Akdeniz Kent Konseyi başkanlığına seçildiğinde, bu konseyin asla kağıt üzerinde kalmayacağını söylediğini anımsatan Erim, faal, belediyeyle ilgili proje üreten, bunları hayata geçiren bir yapı olması için mücadele ettiklerinin altını çizdi.



Şehirle ilgili sözü olan herkesi Akdeniz Kent Konseyine davet eden Erim, "Kent konseyleri sivil katılımcılıktır. İyi çalışırsa kent için bir şanstır" ifadelerini kullandı.



Akdeniz Kent Konseyi'nin planladığı çalışmaları anlatan Erim, Akdeniz ilçesinin Mersin'in en dezavantajlı yerlerinden biri olduğunu vurguladı. Akdeniz'in gündüz nüfusunun 1 milyon yakın olduğunu ifade eden Erim, gece nüfusunun ise 300 bin civarında olduğunu kaydetti. Akdeniz'in, devletten aldığı payın 3 katı hizmet vermeye çalışan ve dolayısıyla da tökezleyen ve sıkıntılar yaşayan bir ilçe olduğunu dile getirdi.



"Koruma Amaçlı İmar Planı 7 yıldır onaylanmayı bekliyor"



Çalışma organlarıyla ilgili bilgiler veren Erim, daha sonra bugüne kadar yaptıkları çalışmaları anlattı. İlk Yürütme Kurulu toplantısında, şehrin 'Koruma Amaçlı İmar Planı'nı gündemlerine aldıklarını belirten Erim, "Mersin'in Koruma Amaçlı İmar Planı, 1997'de onaylandı ama bu plan şehrin gelişimine karşılık verebilecek düzeyde değil. Onun için 2012'de yeni bir Koruma Amaçlı İmar Planı gündeme geldi. Bu plan bir firmaya ihale edildi. Bu firmanın hazırladığı plan Akdeniz Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi meclislerinden geçti ama daha sonra Adana Tabiat Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna gönderilmediği için tam 7 yıldır hala onaylanmayı bekliyor" şeklinde konuştu.



"Süreci yeniden Akdeniz Kent Konseyi olarak biz başlattık"



Mersin'in Koruma Amaçlı İmar Planının şu anda 20 yıl önceki şartlarla devam ettiğine dikkat çeken Erim, şunları söyledi:



"Biz, bu planı hem Mersin Üniversitesinin hem de Büyükşehir Belediyesinin gündemine getirdik. Şu anda bu süreç başlamış durumda ve bu süreci de Akdeniz Kent Konseyi olarak biz başlattık. 1997'de Uray Caddesinin çok daha ön planda olduğu bir dönem hazırlanmış ama şimdi Mersin'deki ticari yapı, kent merkezinin çöküşü, bu planla ilgili yeni kararlar alınmasını gerektiriyor. 22 yıl önce alınan kararların yenilenmesi lazım. Bu nedenle de gündeme aldık. Bu planla uğraşılmadığı için 'Tarihi Kent Merkezi' çökmüştür. Tarihi Kent Merkezine siz özel kararlar almadığınız, buraya girişi-çıkışı, otopark düzenini, kent içindeki sistemi, araçların kent merkezi dışında park edilerek şehrin içine özel ring seferlerini planlamadığınız için bugün tarihi kent merkezi çöküyor ve şehir parkomat uygulamasına geçmek durumunda kalıyor. Şehrin kent merkezinin çöküşünün temeli budur. İddia ediyorum, Tarihi Kent Merkezinin yeniden ihyasıyla çarşı toparlanacaktır."



"Sesimizi çıkarmadığımız için ülkedeki problemli ne varsa Mersin'e taşındı"



"Bu şehirde çok garip şeyler oluyor" diyen Erim, Mersin'in en önemli sorunlarının 'sesi çıkmayan şehir'den kaynaklandığını vurguladı. Erim, "Bu garip şeylere bugüne kadar sesimizi çıkarmadığımız için ülkedeki problemli ne varsa Mersin'e taşındı. Balık çiftlikleri de dahil ülkedeki pek çok sorun, 'sesi çıkmayan bir şehre yollayalım' dendi ve Mersin bunlardan birisi oldu" diyerek, tarihi Çankaya İlkokulu örnek verdi.



1920'lerden bu yana Çankaya İlkokulunun, bu şehrin eğitimine tanıklık etmiş bir yapı olduğunu vurgulayan Erim, okulun konut ve ticaret alanı olarak 1/5.000'lik planda işaretlendiğini dile getirdi. Bu şehrin, pek çok tarihi yapıyı farkına varılmadığı için kaybettiğine işaret eden Erim, "Bu yapı da tamamen yok olacak nitelikteydi. Akdeniz Kent Konseyi olarak hem Büyükşehir Belediyesine hem Akdeniz Belediyesine, 1/1000'lik planlarda bu yapının kültürel ve sosyal alan olarak işaretlenmesini sağladık. Tarihi Çankaya Okulu böylece kurtulmuş olacak. Okulun, Mersin'in eğitim tarihinin sergilendiği bir müze olmasını istiyoruz" diye konuştu.



Gençlik Meclisi, Kadın Meclisi, Engelliler Meclisi başta olmak üzere oluşturdukları meclislerin yaptığı çalışmaları da anlatan Erim, önümüzdeki dönemde mahalle komiteleri kurulması, gençlik merkezleri, trafik bahçesi, ekolojik çocuk parkı, basın müzesi kurulması, oyuncak müzesi ve sıfır atık projesi gibi birçok projeyi de hayata geçirmek için çaba harcayacaklarını vurguladı. - MERSİN

Kaynak: İHA