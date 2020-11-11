Erikli ödülleri sahiplerini buldu
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Erikli ödülleri sahiplerini buldu

11.11.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.11.2020 11:49
Erikli ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin lider ambalajlı su markası Erikli'nin, Mayıs-Ağustos 2020 tarihleri arasında 4 farklı dönem olarak gerçekleştirdiği büyük ilgi gören kapak altı kampanyasının son ödülleri de sahiplerini buldu.

Türkiye'nin lider ambalajlı su markası Erikli'nin, Mayıs-Ağustos 2020 tarihleri arasında 4 farklı dönem olarak gerçekleştirdiği büyük ilgi gören kapak altı kampanyasının son ödülleri de sahiplerini buldu.

Son 2 adet BMW 320i'nin sahiplerine teslim edildiği kampanya kapanış törenine, Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama San. ve Tic. A.Ş Genel Müdürü S. Serdar Seyhanlı, Pazarlama Direktörü Can Emci, Erikli marka ekibi ile birlikte kampanyanın talihlileri katıldı.

Türkiye'nin en sevilen su markası Erikli'nin Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 4 ayrı dönem olarak gerçekleştirdiği kampanyasının ödülleri olan 4 adet BMW 320i, 20 iPhone 11 ve 40 AirPods; Ankara, Bilecik, Bursa, Düzce, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Muğla, Sakarya, Tekirdağ gibi farklı şehirlerindeki sahiplerine teslim edildi.

Erikli tarafından düzenlenen kapak altı kampanyaları içinde katılım rekoru kıran son kampanyayla ilgili konuşan Erikli Su ve Meşrubat Pazarlama Direktörü Can Emci, "Mayıs ayında başlattığımız kampanyamıza dört dönem boyunca tüketicilerimizin gösterdiği yoğun ilgiden dolayı çok mutluyuz. Bugün, BMW 320i kazanan Temmuz ve Ağustos talihlilerimize araçlarını teslim etmek için bir araya geldik. Hediye kazanan tüm talihlilerimiz, kampanya dönemleri sonunda ilan edilen tarihlerde noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi. Biz de tüm şeffaflığımızla çekiliş sonuçlarını canlı olarak eriklilezzeti instagram hesabımızdan yayınladık. Biz de bugün gerçekleştirilen ödül teslim töreni ile son araçları da sahiplerine teslim ederek kampanyamızı noktalıyoruz. Talihlilerimizi tebrik eder, uzun yıllardır bizi Türkiye'nin en sevilen suyu olmaya layık gören ve her zaman bizi destekleyerek kampanyalarımıza bu denli ilgi gösteren tüm tüketicilerimize teşekkür ederim." dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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