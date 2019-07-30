Erikli'de engelliler için yapılan plaj hizmete girdi

Keşan Belediyesi, engelli vatandaşların rahatlıkla denize girip, plaj hizmetlerinden faydalanabileceği Engelsiz Plajı hizmete açtı.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Erikli sahilinde engellilerin tatilin tadını çıkarabileceği plaj oluşturulduğu belirtildi.

Engelli vatandaşların plajın olanaklarından kolaylıkla yararlandığı aktarılan açıklamada, "Başta duş ve tuvalet olmak üzere bir çok hizmeti sunduğumuz engelsiz plajımızda, engelli vatandaşlarımız doyasıya eğlendi.

Belediye olarak sosyal projeler konusunda adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA