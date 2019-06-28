Erikli'de çay bahçesi ve umumi tuvalet ihalesi yapıldı

Saat 15.30'da Encümen Toplantı Salonu'nda Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı başkanlığında encümen üyeleri Feridun Tümer, Aladdin Öztürk, Yazı İşleri Müdür Vekili Günay Karagül ve Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı'nın katılımı ile gerçekleşen ihaleye Özer Kardeşler Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına Yakup Özer katıldı.

18 aylık 420 Bin TL muhammen bedelle başlayan ihale 430 bin TL bedelle Özer Kardeşler Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde kaldı.

Keşan Belediye Başkan Yardımcısı Yakup Balcı ihalenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek Özer Kardeşler Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi yetkililerine hayırlı işler bol kazançlar diledi.

Kaynak: Bültenler