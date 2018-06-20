Erikçe'de Hayat Buluyorlar

Sadece Gaziantep değil Türkiye'nin dört bir yanından gelen çocukları ağırlayan Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

2015 yılı Nisan ayından bu yana hizmet veren Erikçe Macera Parkı Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezi, yaşayarak gelecek nesillerin öğrenme süreçlerini kullanarak, sadece Gaziantep'te değil ülkenin her tarafında yaşayan, özellikle de imkanı kısıtlı çocuk ve gençlere tamamen ücretsiz eğitim, spor ve rekreasyon etkinlikleri düzenleyen bir birim olarak hizmet veriyor.

YÜZ BİNLERİ AĞIRLADILAR

Yılın 365 günü devam eden çalışmalarda, yüksek ip parkurları, alçak ip parkurları, geleneksel ve olimpik okçuluk, oryantiring, bocce, dart, mangalatırmanma duvarı, survival parkur, eğitsel ve grup dinamiği oyun atölyeleri, temel kampçılık, dağ bisikleti etkinlikleri gibi onlarca etkinlik gerçekleştiriliyor. Günübirlik, hafta sonu, yaz kampları, tema kampları, sportif kamplar ve motivasyon eğitimleri organize ederek 3 yıl içinde 100 bine yakın çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşan vatandaşlar doğayla buluştu ve buluşturmaya devam ediliyor. Macera Parkı 2017 yılı içerisinde 12 farklı şehirden 2 bin kişiyi ve Gaziantep'ten 30 bine vatandaşı doğa etkinlikleri ile buluşturdu.

Bu zaman içerisinde çeşitli spor branşlarında (bisiklet, oryantiring, okçuluk) federasyonları gibi kurumlarla ortak çalışmalar yürüterek ulusal ve uluslararası yarışma ve müsabakalara ev sahipliği yaptı.

ÜCRETSİZ ETKİNLİKLER SAĞLANIYOR

Toplamda 210 bin metrekare alana sahip Macera Parkında yüksek ve alçak aktivite etkinlik alanları, çok amaçlı eğitim ve toplantı salonu, gece etkinlikleri için aydınlatılmış çim alan, toplamda 700 kişilik 3 ayrı kamp alanı, duş, çamaşırhane, ortak mutfak gibi üniteler yer alıyor. Online başvuru ve protokoller yoluyla etkinlik planlayan Macera Parkı'ndaki tüm etkinlikler tamamen ücretsiz olup ihtiyaç duyan okullara şehir içi ulaşım hizmeti de sağlanıyor.