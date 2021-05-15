Erik toplarken düşen çocuğun eline korkuluk demiri saplandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erik toplarken düşen çocuğun eline korkuluk demiri saplandı

Erik toplarken düşen çocuğun eline korkuluk demiri saplandı
Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI - Haberler | Güncel

SİVAS'ta evlerinin duvarına çıkarak erik toplamaya çalışırken dengesini kaybederek düşen Ayşe Naz Taçyıldız'ın (10) eline korkuluk demiri saplandı.

SİVAS'ta evlerinin duvarına çıkarak erik toplamaya çalışırken dengesini kaybederek düşen Ayşe Naz Taçyıldız'ın (10) eline korkuluk demiri saplandı. İtfaiye ekiplerince kesilen demir parçası ile hastaneye kaldırılan Taçyıldız tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçe duvarına çıkarak ağaçtan erik toplamak isteyen Ayşe Naz Taçyıldız, dengesini kaybederek demir parmaklık üzerine düşünce korkuluk demiri sağ eline saplandı. Olayı görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, çocuğun korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demiri kesti. Taçyıldız, eline saplanan demirle birlikte Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Taçyıldız'ın eline saplanan demirin ameliyat ile çıkarılacağı öğrenildi.


Erik toplarken düşen çocuğun eline korkuluk demiri saplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit AVCI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Abdullah Gül Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Fahrettin Altun
Magazin Cansu Dere Cemal Hünal Pınar Altuğ Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Metin Oktay Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erik toplarken düşen çocuğun eline korkuluk demiri saplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.05.2021 00:03:11. #1.11#

title