Erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı
Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
17.06.2020 10:57 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:00
Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi yaralandı.
Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta 67 yaşındaki Asef Şepik, erik toplamak için bahçedeki ağaca çıktı.
Dengesini kaybetmesi sonucu ağaçtan düşen Şepik, yaralandı.
Şepik, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA