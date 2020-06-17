Erik topladığı ağaçtan düşerek öldü TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Asef Şefik (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde erik toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Asef Şefik (67), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Kavaklı Sokak'ta meydana geldi. Evinin bahçesine çıkan Asef Şefik, erik topladığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metre yükseklikten düştü. Yaralanan Şefik, komşuların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şefik, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA