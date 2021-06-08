Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor
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Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor

İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber - Haberler | Ekonomi

Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor Eşme eriği, tarladan 7 ila 15 TL arasında fiyatla çıkarken, pazarda tezgahlarda 20 ila 30 TL arasında yer alıyor Fiyat konusunda esnaf üreticiyi, üretici ise aracıları sorumlu tutuyor Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde...

Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor

Eşme eriği, tarladan 7 ila 15 TL arasında fiyatla çıkarken, pazarda tezgahlarda 20 ila 30 TL arasında yer alıyor

Fiyat konusunda esnaf üreticiyi, üretici ise aracıları sorumlu tutuyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde lezzeti ile ün kazanan Eşme eriği, tarladan 7 ila 15 TL arasında fiyatla çıkarken, pazarda tezgahlarda 20 ila 30 TL arasında yer alıyor. Fiyat konusunda esnaf üreticiyi, üretici ise aracıları sorumlu tutuyor.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yetişen ve lezzetiyle ünlü olan Eşme eriği, pazar tezgahlarını doldurmaya devam ediyor. Ayvası ile ünlü Eşme'nin bir diğer lezzeti olan eriği yetiştirmek için özenle çalışan çiftçiler, eriğin kilosunu kalitesine göre 7 ila 15 TL arasında firmalara ve tüccarlara satıyor. Erik pazarda ise 20-30 TL arasında satılıyor.

Aradaki fiyat farkı konusunda ise esnaf üreticiyi, üretici ise aracıları sorumlu tutuyor.

"İstanbul'a gidene kadar 20 lirayı buluyor"

Erik üreticisi Bedirhan Bayrak, "Yağışların hiç ardı kesilmedi. Bundan dolayı biraz geç kaldık ama ağaçlarımıza iyi baktığımız için bir sıkıntı yaşamadık. Ürünümüze baktığımız için mahsulden memnunuz. Ama aracılar işi götürüyor. Biz buradan örneğin 5 liraya veriyoruz. İstanbul'a gidene kadar 20 lirayı buluyor. Üstüne koya koya vatandaş 20 liraya yiyor" dedi.

Bayrak şöyle devam etti:

"Bizim zorumuza gidiyor. Biz burada bir yıl boyunca bakımını yapıyoruz, gübresini alıyoruz. 5 liraya veriyoruz. Adamlar elini sürmeden kazanıyor. Bizden daha çok kazanıyorlar.

Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor
Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor
Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor
Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor
Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor
Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor
Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor
Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Kanber

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Erik fiyatlarından üretici tüccarları, tüccarlar üreticiyi sorumlu tutuyor - Haberler Ekonomi
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