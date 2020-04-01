'Erik dalı' türküsünü koronavirüs için uyarladılar Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün sözleri tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarlandı.

Burdur'un Altınyayla (Dirmil) ilçesine ait olan ve dillerden düşmeyen 'Erik dalı' türküsünün sözleri tüm dünyada etkili olan koronavirüse uyarlandı. TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçıların seslendirdiği klip, sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan 'evde kal' kampanyasına destek olmak için 'Evde kal Türkiye, evde kal Burdur' sloganıyla Erik dalı türküsü Burdur Belediyesi tarafından koronavirüs salgınına uyarlanarak klip haline getirildi. Sözlerini yerel sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce Altınok'un yazdığı 'Koronavirüs türküsü' klibinin yönetmenliğini Hüseyin Coşkun yaptı. Nurcan Altınok'un yanı sıra TRT kabak kemane sanatçısı Uğur Önür ile yerel sanatçılar Mehmet Sak, Süleyman Önoğlu, Hüseyin Coşkun, Mehmet Akpınar, Volkan Alanya, Gazi Şengül, Deniz Akpınar ve Yasin İpek'in yer aldığı klip sosyal medyada kısa sürede paylaşım rekoru kırdı.Diğer yandan, TRT Repertuar Kurulu, geçen yıl 'Erik dalı' türküsünün, yörede bilinen adı Dirmil olan Altınyayla ilçesine ait olduğunu tescillemişti.İŞTE SÖZLERBu tüm dünyanın sınavı Koronanın olma avı Bilim Kurulu'nun savı Evde kalmalı Türkiye Soru en çok bugünlerde Kim, nasıl getirmiş, neredeBulalım çare bu derde Evde kalmalı Türkiye Eller sabunlansın eller Pozitif çıkmasın testler Akıllı olan söz dinler En güvenli yerdir evler Aman sakın evden çıkma Ne yakalan, ne de yayma Kolonyayı da unutma Evde kalmalı Türkiye (BURDUR YEREL ŞİVEYLE)Biz bilmeyyoz gezinmeyiEmme dinneyyoz deñileni Yüdük her yannı, elleri

Evcazında galıyo Buldur

Kaynak: DHA