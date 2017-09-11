Erihder'den Madde Bağımlılığına Dur Diyecek Proje

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (ERİHDER) madde bağımlılığına dur diyecek proje hazırladı.



Değerler Eğitimi adı altında 2015 yılında Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa yapmış olduğu konferanslarla çocuklara Madde bağımlılığının zararları, ailelerdeki yıkımı ve dini açıdan sakıncalarını konu alan bir dizi sohbet ve el broşürü dağıtımı gerçekleştirildiğini ifade eden ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, bu nedenle madde bağımlısı gençlerden ve öğrencilerden oluşacak gurubu üç kısma ayırıp, her guruba; Dini yönden bilgilendirme Bağımlı olduğu maddeden dolayı psikolojik destek sağlanacağını söyledi.



Toparlak," Ülkemizi ve şehrimizi maddi, manevi açıdan sömüren, gençliğimizi bitiren aile ve toplum yaşamını derinden etkileyen insanlığın kanayan yarası haline gelen madde bağımlılığına karşı yapmak istediğimiz çalışmalarımız; Değerler Eğitimi adı altında 2015 yılında Hüseyin Avni Ulaş Anadolu Lisesinde Milli Eğitim Müdürlüğümüz, İl Müftülüğümüz ve Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yapmış olduğumuz konferanslarla çocuklarımıza Madde bağımlılığının zararları, ailelerdeki yıkımı ve dini açıdan sakıncalarını konu alan bir dizi sohbet ve el broşürü dağıtımı gerçekleştirildi. Hedeflediğimiz projelerimizle mutlu aile huzurlu toplum sloganı ile devam edecektir. Bu nedenle Madde bağımlısı gençlerden ve öğrencilerden oluşacak gurubu üç kısma ayırıp, her guruba; Dini yönden bilgilendirme Bağımlı olduğu maddeden dolayı psikolojik destek sağlanması Ruhi yönden bu kardeşlerimizin rahatlatılması için ney dinletisi, sema gösterimi ve tasavvufi sohbet Bu kardeşlerimize maddi imkanlar ölçüsünde iaşe ve ibate yardımlarının yapılması Öğrenciliği devam edenlere eğitim desteği altında yardımların yapılması İmkanlar ölçüsünde bu kardeşlerimize sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaları, bunlar adına programlar düzenlenip bağımlılıklarından kurtulmaları yönünde çalışmalar yapılması ERİHDER olarak yapacağımız çalışmaları Valiliğimiz, Emniyet Müdürlüğümüz, Üniversitelerimiz, Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Aile Sosyal Politikalar il müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyemiz ortaklaşa bu kanayan yaraya dur diyebilirsek mutlu aile huzurlu toplum sloganı ile kendimizi başarılı adledeceğiz." dedi. - ERZURUM