ERİHDER'den "İstanbul Sözleşmesi" açıklaması Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİHDER) Başkanı Nuri Toparlak, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı ifadelerin eş cinselliği çağrıştırması nedeniyle bahse konu sözleşmenin iptalini istedi.

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİHDER) Başkanı Nuri Toparlak, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı ifadelerin eş cinselliği çağrıştırması nedeniyle bahse konu sözleşmenin iptalini istedi.

Toparlak, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Sözleşmesi'ne tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"ERİHDER olarak 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul'da imzaya açılan ve 2014 yılında yürürlüğe girmiş olan İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı ifadelerin eş cinselliği çağrıştırması, eşitlik ibaresi adı altında 'cinsiyet eşitliği'nin teşvik edilmesi nedeniyle ve bu ifadelerinde Türk aile yapısına, ahlaki değerlerine aykırı ifadeler olması ve uzun vadede bu sözleşmenin aile kurumunu kökünden sarsarak ahlaki ve kültürel çöküntülere neden olacağından İstanbul Sözleşmesi'nin iptalini talep ediyoruz."

Kaynak: AA