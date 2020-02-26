ERİHDER'den AA Erzurum Bölge Müdürü Bekar'a ziyaret

26.02.2020 16:52 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:52

İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kültür Derneği (ERİHDER) Başkanı Nuri Toprak ile beraberindekiler, Anadolu Ajansı (AA) Erzurum Bölge Müdürü Tuncay Bekar'ı ziyaret etti.

Bekar ile bir süre sohbet eden Toprak, derneğin çalışmaları hakkında bilgi vererek AA'nın başarılı haberlerini yakından takip ettiğini belirti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Bekar'da AA'nın yurt içi ve yurt dışı çalışmalarının yanı sıra bölgedeki faaliyetleri hakkında Toprak ile beraberindekileri bilgilendirdi.

Konuşmalarından ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Ziyarette, Toprak'a ERİHDER Kadın Komisyon Başkanı Gülsem Şehmus ile ERİHDER Meclis Başkanı Abdullah Kaya eşlik etti.

Kaynak: AA