Eriğin Kilogramı 25 Liraya Düştü

Mersin'in Silifke ilçesinde mart başında ilk çıktığında kilogramı 150 liraya kadar alıcı bulan eriğin, açıktan hasadının başlaması ile kilogram fiyatı 25 liraya kadar düştü.



Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere, eriğin açıkta ilk hasadını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu yıl örtü altında ilk hasadı yaklaşık 15- 20 gün önce yaptıklarını vurgulayan Şen, "Açık alanda ilk hasadımız başladı. Uygun fiyatlarda tüketicilerimize ulaştırılmak üzere Türkiye'nin çeşitli bölgelerine nakliyesi yapılıyor." dedi.

Hasadın tahmini 8 bin 500 ton olmasını beklediklerini aktaran Şen, "İnşallah bütün esnaflar, alıcılar ve sarıcılar iyi bir sezon geçirir. Verdiğimiz seminerlerle erik üretimini bilinçli hale getirdik. Bundan bütün bölgedeki işçi ve esnaf kardeşlerimiz faydalandı. İnşallah hayırlı ve uğurlu bir yıl geçiririz." ifadelerini kulandı

"Geçen yıla oranla 15 gün erkencilik sağladık"

Erik Üreticisi Birliği Kurucu Başkanı ve erik üreticisi Mustafa Göktaş da tüm üreticilere hayırlı ve bol bereketli bir sezon diledi.

Bu yıl iklim şartları açısından elverişli bir dönem geçirdiklerini aktaran Göktaş, "Geçen yıla oranla 15 gün erkencilik sağladık. Ancak girdi maliyetlerimiz oldukça yüksek, bu konularda yetkililerden çiftçilerimize biraz daha tolerans bekliyoruz. Özellikle gübre maliyetlerimiz oldukça fazla. Girdi maliyetinin artışı demek tüketicilerin daha pahalıya ürün yemesi demektir. Bu açıdan gerekli tedbirlerin bir an önce alınması gerekiyor." diye konuştu.