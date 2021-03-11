Eriğin fiyatı pastırmayı geçti

Pastırması ile ünlü Kayseri'de 1. sınıf pastırma 185 TL'den satılırken, yaz meyvesi olan erik ise manav tezgahlarında 400 TL'den satışa sunuluyor.

Kayseri'de manavların reyonlarını süsleyen eriğin fiyatını gören şaşırıyor. Kilosu 400 TL olan erik, 100 gramlık paketler halinde satılırken, tanesi ise 3 TL'yi buluyor. Pastırması ile ünlü Kayseri'de, pastırma 185 TL'den satılırken, eriğin 400 TL'den satılması da görenleri şaşırtıyor.

Kayseri'de manavlık yapan Atilla Yıldız, "Mart ayına geldik ve bahar ayına 'merhaba' dedik. Erikte tezgahlarımızda yerini aldı. Daha çok aşerenlere kış aylarında hitap ettiğimiz erik ve çağla şuanda canı çeken herkes için tezgahımızda bulunaktadır. İlk tufanda olduğu için fiyatları yüksek. 100 gramlık paketlerde satılan eriğin fiyatı 400 TL. Tane olarak da 3 TL'ye gelmektedir. İnsanlar tezgahta görünce canları çekiyor. Çocukları ve eşleri için alıyorlar. Bir pakette olsa alan oluyor. Şuanda geçiş mevsimindeyiz. Kışlık ürünler bitmek, yazlık ürünler çıkmak üzere. Şuanda kışlık ürünler son tufanda olduğu için fiyatları yüksek. Yaz meyveleri de ilk tufanda olduğu için fiyatları yüksek. Şuanda ara bir boşluktayız" ifadelerini kullandı.

(Ali Göç/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı