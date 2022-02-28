Ericsson şirketinin, Musul'da terör örgütü DEAŞ'a 20 milyon kron rüşvet verdiği ortaya çıktı

İsveçli teknoloji şirketi Ericsson'un, terör örgütü Deaş'a 2014 yılında Irak'ın Musul kentinde 20 milyon kron rüşvet verdiği ortaya çıktı.

İsveç devlet televizyonu SVT, Ericsson'un iç yazışmalarına ilişkin belgeleri yayımladı.

Belgelere göre, 2014 yılında sözde DEAŞ komutanı, Ericsson'un bir yöneticisini arayıp "bölgede çalışabilmeleri" için rüşvet istedi.

Bunun üzerine Ericsson firması, DEAŞ'a 20 milyon kron gönderdi.

Ericsson şirketinden yapılan açıklamada, suçlamalara yönelik soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturma sonucunda birkaç çalışanın şirketten çıkarıldığı ve herhangi bir Ericsson çalışanının terör örgütlerinin finansmanına doğrudan karıştığının söylenemeyeceği savunuldu.

ABD'den Ericsson'a 1 milyar dolar ceza

Ericsson şirketinin, 2019'da farklı ülkelerde rakiplerini saf dışı bırakmak için telekom şirketlerinin yöneticilerine ve bürokratlara rüşvet dağıttığı ortaya çıkmıştı.

ABD Adalet Bakanlığı, 2000'den 2016'ya kadar devam eden rüşvet olayları nedeniyle İsveçli telekom şirketinden 1 milyar dolar ceza ödemesini talep etmişti.