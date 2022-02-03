Son dakika haberi | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar: "Elimden geleni yapacağım" - Haberler Spor
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Son dakika haberi | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar: "Elimden geleni yapacağım"

AA, Süha Gür - Spor
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Son dakika haberi | Galatasaray'ın yeni transferi Pulgar:

Son dakika haberler: Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, sarı-kırmızılı forma için elinden geleni yapacağını belirtti.

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, sarı-kırmızılı forma için elinden geleni yapacağını belirtti.

Sarı-kırmızılılarla resmi sözleşme imzalamasının ardından GS TV'ye açıklamada bulunan 28 yaşındaki Şilili orta saha oyuncusu, şunları kaydetti:

"Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım."

AA / Süha Gür - Spor

Galatasaray, Spor, Haber

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