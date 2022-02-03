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Erick Pulgar: Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Erick Pulgar: Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın yeni transferi Erick Pulgar, imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sezon sonuna kadar sarı kırmızılı formayı terletecek olan Şilili futbolcu, Galatasaray'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Buradaki hedefim öncelikle takıma bir an önce adapte olmak ve sistemin bir parçası olmak. Bana güvenip bu formayı verdikleri için minnettarım. Bana duyulan güvene layık olmak için elimden geleni yapacağım" dedi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Galatasaray, Spor, Haber

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