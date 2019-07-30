Eric Maxim Choupo-Moting kimdir? Fenerbahçe'de rota Choupo-Moting'e döndü!

Fenerbahçe, yeni sezon için transfer listesini Eric Maxim Choupo-Moting'i ekledi. PSG'nin kanat oyuncusu için Ali Koç devreye girdi. Taraftarın ilgisini çeken bu transfer haberi ile futbolcu hakkında internette araştırmalar arttı. Peki Eric Maxim Choupo-Moting kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

ERIC MAXİM CHUPO-MOTING KİMDİR?

Jean-Eric Maxim Choupo-Moting, 23 Mart 1989'da Hamburg'da doğdu. Futbola Teutonia 35 takımında başlayan Kamerunlu futbolcu sonrasında Altona 93, St. Pauli ve Hamburg altyapısında yer aldı. 3 sene Hamburg altyapısında oynayan Choupo-Moting, 2007'de Hamburg II takımına yükseldi.

Choupo-Moting, aynı yıl içinde Hamburg ile profesyonel sözleşme imzalamayı başardı. Ve as takımı ile çalışmalara başladı. B takımında 31 maça çıkan oyuncu, 1 gol attı. As takımında ise 23 maçta 2 gol atmayı başardı.

2009-2010 sezonunda Nünberg'e kiralık olarak transfer edildi. Bu takımda 25 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

2011-2012 sezonunda ise Mainz'e transfer oldu. 2014'e kadar giydiği forma ile 74 maça çıktı ve 20 gol attı.

Eric Maxim Choupo-Moting, 2014 yılında Schalke 04'e transfer oldu. O sezon 40 maçta forma giydi. 2017'de Stoke City'e ve 2018'de ise PSG'ye transfer oldu. Fransız ekibiyle 31 maçta yer aldı ve 3 gol attı. Futbolcunun 2020 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

Milli takım formasını ilk kez 2007 yılında giyen Choupo-Moting, Almanya U-19 Genç Milli Takımı ile 5 maça çıkıp 4 gol attı. 2009 yılında U-21'e formasını giydi ve 5 maçta 4 gol attı. 2010 yılında ise Kamerun Milli Takımı'na çağrılan 30 yaşındaki oyuncu, 33 maçta 12 gol atmayı başardı.