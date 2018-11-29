Eric Maxim Choupo-Moting'in, PSG-Liverpool Maçı Sırasında Evi Soyulduğu Ortaya Çıktı

Şampiyonlar Liginde PSG, Fransa'da Liverpool'u 2-1 yenerken oyuna ikinci yarıda dahil olan Eric Maxim Choupo-Moting, eve gidince büyük bir şok ile karşılaştı. PSG - Liverpool maçı sırasında hırsızlar, Chupo-Moting'in evine girerken 600 bin euro değerinde mücevher ve çanta çaldı.

HIRSIZLAR YAKALANAMADI

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, derhal polisi arasa da henüz hırsızlar yakalanamadı. Chupo-Moting, Liverpool maçının 65. dakikasında oyuna dahil olmuştu.

(Sporx)