Eri: "Ak Parti Mardin'de Oyunu Arttırdı"

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, 24 Haziran seçimlerinde oyunu en çok arttıran 6'ncı il olduk. Bizlere bu teveccühü gösteren tüm hemşerilerime teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Mardin İl Başkanı Nihat Eri, parti genel merkezinde yapılan Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Eri, "24 Haziran seçimlerini alnımızın akıyla atlatmamıza vesile olan Allah'a hamdolsun. Bizler elimizden gelenin çok daha fazlasını yerine getirmeye çalışarak 24 Haziran'da yapılan seçimlerin hazırlıklarını tamamladık seçimlere girdik. Ülkemiz ve bölgemiz 2002'den önce çok sıkıntılı yılların yaşandığı o köhnemiş zihniyetten, artık huzurun daha hakim olduğu ve ülkemizin tüm dünyada hatırı sayılır bir konuma geldiğini görmek bizlere farklı bir güven veriyor. AK Parti Mardin Teşkilatı olarak bu huzur ve güven ortamının sağlanmasında katkımızın olduğunu görmek önümüzdeki yerel seçimler için umut verici bir durumdur. İller bazında yapılan istatistiki bilgilere göre Hakkari ve Şırnak'ın yanı sıra Mardin ilimizde AK Parti'nin en çok oyunu artırdığı 6'ncı il oldu. Bu başarı tüm Mardin halkının başarısıdır. Başarıda en büyük etken sahibi olan tüm hemşehrilerime sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

HDP'nin oylarının düştüğünü gördüklerini dile getiren İl Başkanı Eri, "AK Parti'nin politikası istikrardan ve huzurdan yana olduğu için başarı her zaman kaçınılmaz olacaktır. İnsan odaklı, hizmet stratejileriyle dolu olan AK Parti'nin önümüzdeki seçimlerde daha anlaşılır olacağı ve oylarını çok daha fazla arttıracağına olan inancımız tamdır. Ben tekrar tüm teşkilatımıza ve Mardin halkına teşekkür ediyorum. Amacımız her zaman icraattan yana olacaktır" diye konuştu. - MARDİN