Erhan Usta Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Erhan Usta oldu. Bağımsız adayı Erhan Usta, SAMSUN büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? SAMSUN büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Bağımsız SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Erhan Usta ile ilgili seçim sonuçları ve SAMSUN büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Bağımsız SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı Erhan Usta oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte SAMSUN büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. SAMSUN aday yarışı ve SAMSUN seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

SAMSUN Seçim Bilgileri

SAMSUN büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.486 olduğu belirlendi.

SAMSUN büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.486 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

SAMSUN büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 86,25 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

SAMSUN büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 971.700 olduğu belirlendi.

SAMSUN büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 838.085 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Bağımsız SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAMSUN büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Erhan Usta, SAMSUN yarışında % 21,05 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Erhan Usta toplamda 168.474 adet oy sayısına ulaştı.

Erhan Usta Kimdir?

Erhan Usta, 1966 yılında Havza'da doğdu. Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinden mezun oldu. Ankara Universitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında uzman yardımcısı olarak göreve başladı. Kasım 1993'de Planlama Uzmanı oldu.

57. Hükümet döneminde Başbakan Yardımcısı Sayın Devlet Bahçeli'nin ekonomi başdanışmanlığını yapan Erhan Usta, Devlet Planlama Teşkilatı'nda Finansman Dairesi Başkanı, Kasım 2001'de Yıllık Programlar ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdürü ve Haziran 2009'da Müsteşar Yardımcısı olarak devam etti. Kalkınma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi için 10 Şubat 2015'de görevinden ayrıldı.

Erhan Usta, Milliyetçi Hareket Partisinden 25. 26. ve 27. dönemde Samsun Milletvekili seçilmiştir. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Milliyetçi Hareket Partisinden ihraç edilmiştir. Bağımsız Samsun Milletvekili görevini sürdürmektedir.

İyi derecede İngilizce bilen Erhan Usta, evli ve üç kız çocuğu babasıdır. .

Erhan Usta, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Bağımsız Aday olarak Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.



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