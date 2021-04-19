Erhan Usta kimdir? FOX konuğu Ertan Usta kaç yaşında, nereli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Erhan Usta kimdir? FOX konuğu Ertan Usta kaç yaşında, nereli?

Erhan Usta kimdir? FOX konuğu Ertan Usta kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Dilek Ulusan - Haberler | Gündem

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye dahil oldu. FOX İsmail Küçükkaya ile Çar Saat konuğu Erhan Usta kimdir? FOX konuğu Ertan Usta kaç yaşında, nereli? Peki, Erhan Usta hayatı haberimizde.

Erhan Usta, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında da doktorasını sürdürüyor. Kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başlayan siyasetçi Erhan Usta kimdir? FOX konuğu Ertan Usta kaç yaşında, nereli?

ERHAN USTA KİMDİR?

Usta, 17 Temmuz 1966 tarihinde Samsun Havza'da dünyaya geldi. Ekonomist ve planlama uzmanı olan sişyaset adamı,ilk ve orta öğrenimini Havza 25 Mayıs İlkokulu ve İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi, ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak lisans eğitimi aldı, Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam ediyor. Erhan Usta, kariyerine Devlet Planlama Teşkilatında Uzman Yardımcısı olarak başladı, Türkiye'de Yerel Yönetimlerin Finansmanı konulu teziyle uzman oldu. Devlet Planlama Teşkilatında, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı, 2001-2015 yılları arasında, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve yıllık programlar ile makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürüttü. Kamu gelir ve harcamaları, kamu finansmanı, KİT ve sosyal güvenlik finansmanı; para politikası ve enflasyon; büyüme, ödemeler dengesi, sanayileşme; bankacılık, sigortacılık ve sermaye piyasaları; mahalli idareler; stratejik planlama ve iç denetim gibi başlıklar, Erhan Usta'nın çalıştığı alanlardır.

Gündem Editörü - Dilek Ulusan
Dilek Ulusan
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ersin Tatar Ziya Selçuk Meral Akşener Vladimir Putin
Magazin Hadise Hande Erçel Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Muslera Ömer Ali Gökhan Gönül Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Erhan Usta kimdir? FOX konuğu Ertan Usta kaç yaşında, nereli?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 09:47:14. #1.15#

title