Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

SAMSUN (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

Bingöl'de bir şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine bu göreve, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

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