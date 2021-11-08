Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu - Haberler
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Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

AA / Adem Balta - Haberler | Politika
Erhan Usta, İYİ Parti Grup Başkanvekili oldu

İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

SAMSUN (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti TBMM Grubu, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında olağanüstü toplandı.

Bingöl'de bir şehit yakınına küfrettiği için İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Lütfü Türkkan'ın yerine bu göreve, Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

AA / Adem Balta - Son Dakika Haberleri
İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

İYİ Parti'de Lütfü Türkkan'ın istifasıyla boşalan Grup Başkanvekilliğine Samsun Milletvekili Erhan Usta seçildi.

 İYİ Parti'de seçim günü! Akşener'in kafasında Erhan Usta, Ümit Dikbayır ve Yavuz Ağıralioğlu var

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