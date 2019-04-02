Erhan Usta'dan Seçim Değerlendirmesi

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta, yerel seçimi değerlendi.

Usta, kentteki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, kendisine destek veren ve gönüllü olarak seçim çalışmasına katılanlara teşekkür etti.

Vatandaşların isteği doğrultusunda aday olduğunu belirten Usta, seçimin genel seçim havasına sokulduğunu söyledi.

Kısıtlı imkanlara rağmen ciddi gönüllü ordusuyla seçim çalışması yaptıklarını aktaran Usta, şunları kaydetti:

"Tüm Samsunlulara teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden bize destek veren gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Kısıtlı imkanlarımız olduğu halde ciddi gönüllüler ordumuz vardı. Samsun'da adaylar ile değil de genel başkanlar ile yarıştık. Ayrıştırıcı dil, seçmenin oy vermesinde etkili oldu. Samsun için hiçbir vizyonu olmayan bir aday, başkan oldu. Benim adaylık başvurum ise Samsun halkının isteği doğrultusunda gerçekleşmişti. Üzerimize düşeni yaptık, vicdanımız rahat. Sorumluluktan kaçmadık. Milletimizin takdiri başımızın tacıdır."

Bazı vatandaşların yanlışlıkla Bağımsız Türkiye Partisi'ne (BTP) oy verdiğini dile getiren Usta, "BTP hayatında görmediği oyu aldı. Geçen yıl 800 oyu olan parti, bu seçimde 13 binin üzerinde oy aldı." ifadesini kullandı.

Birtakım kirli oyunlar yapıldığını ifade eden Usta, "Anketlerin hepsinde önde olmamıza rağmen birtakım kirli ittifaklar neticesinde oylarımız aşağıya doğru çekildi. Türkiye'de bir bağımsız adayın aldığı en yüksek oyu aldık. Bu seçimin projesi Hayati Tekin'dir. Kendisi bile bu seçime girmeyi istemezken, kimler Hayati Tekin'i öne sürmüştür." dedi.

Kaynak: AA