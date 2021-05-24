Erhan Tuncel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erhan Tuncel'in hayatı ve biyografisi
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Erhan Tuncel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erhan Tuncel'in hayatı ve biyografisi

Erhan Tuncel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erhan Tuncel'in hayatı ve biyografisi
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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Erhan Tuncel yer alıyor. Peki, Erhan Tuncel kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erhan Tuncel'in hayatı ve biyografisi ile ilgili bilgiler haberimizde.

Erhan Tuncel kimdir, kaç yaşında? Erhan Tuncel'in biyografisi yazımızda.

ERHAN TUNCEL KİMDİR?

Erhan Tuncel (d. 2 Eylül 1933, Edirne) Türk büyükelçi.

Ankara Gazi Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve İsviçre Üniversitesi'nde Siyasi ve İdari İlimler Doktorası yapmıştır. 1986-1992 yılları arasında Suriye Büyükelçisi, 1992-1993 yıllarında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve İşler Genel Müdürü, 1993-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve 1994-1998 yılları arasında Lüksemburg Büyükelçisi olmuştur. 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı müşavirliğine atanmış, aynı yıl yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.

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Erhan Tuncel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erhan Tuncel'in hayatı ve biyografisi - Haberler
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