Erhan Tuncel kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Erhan Tuncel'in hayatı ve biyografisi
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Erhan Tuncel kimdir, kaç yaşında? Erhan Tuncel'in biyografisi yazımızda.
ERHAN TUNCEL KİMDİR?
Erhan Tuncel (d. 2 Eylül 1933, Edirne) Türk büyükelçi.
Ankara Gazi Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu ve İsviçre Üniversitesi'nde Siyasi ve İdari İlimler Doktorası yapmıştır. 1986-1992 yılları arasında Suriye Büyükelçisi, 1992-1993 yıllarında Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve İşler Genel Müdürü, 1993-1994 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı ve 1994-1998 yılları arasında Lüksemburg Büyükelçisi olmuştur. 1998 yılında Dışişleri Bakanlığı müşavirliğine atanmış, aynı yıl yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.