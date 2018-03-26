Erhan Tamiş Anıldı
Bursaspor TV çalışanı merhum Erhan Tamiş, vefatının ikinci yılında düzenlenen törenle anıldı.
Bursaspor TV çalışanı merhum Erhan Tamiş, vefatının ikinci yılında düzenlenen törenle anıldı.
Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerinde maç anlatımı esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve hayata gözlerini yuman merhum Bursaspor TV çalışanı Erhan Tamiş, vefatının ikinci yılında Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerinde düzenlenen törenle anıldı.
Anma törenine Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, yönetim kurulu üyesi Görkem Akbaş, gençlik geliştirme kurulu üyesi İlyas Acar, altyapı antrenörleri, futbolcuları ve Tamiş'in ailesi katıldı.
Törende, Tamiş için saygı duruşunda bulunuldu ve ardından dualar edildi.