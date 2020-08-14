Erhan Tabakoğlu kimdir? Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu hayatı ve biyografisi! 16 üniversiteye rektör ataması yapıldı. Trakya Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Erhan TABAKOĞLU kimdir? Erhan TABAKOĞLU Nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre 16 üniversiteye rektör atandı. Prof.Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Üniversitesine rektör olarak atandı. Peki, Erhan Tabakoğlu kimdir! Erhan Tabakoğlu hayatı ve biyografisi!

ERHAN TABAKOĞLU KİMDİR?

1967 yılında Kırklareli'nde doğdu. Tekirdağ-Hayrabolu nüfusuna kayıtlı olan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilk ve ortaokul eğitimini Kırklareli'nin Alpullu ilçesinde tamamladı. 1981-1984 yılları arasında, parasız-yatılı sınavını kazanarak Edirne Lisesi'nde öğrenim gören Tabakoğlu, 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca Adana'nın Pozantı ilçesinde mecburi hizmette bulundu.

1992 yılında Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda asistan olarak göreve başladı. 1996 yılında "Göğüs Hastalıkları Uzmanı" oldu. 1997-1998 yıllarında GATA Çamlıca Asker Hastanesi'nde askerlik görevini yaptı. 1999 yılında Trakya Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda "Yardımcı Doçent", 2005 yılında "Doçent", 2011 yılında ise "Profesör" unvanını aldı. 2009 yılında, Trakya Üniversitesi Hastanesi Dahili Yoğun Bakım Ünitesi'nin Kurucusu ve Sorumlusu oldu. Burada 5 yıl boyunca aralıksız görev yaptı. Ardından 2012 yılında "Yoğun Bakım Uzmanı" unvanını aldı. Bu süre zarfında, mesleki gelişim amacıyla, Trakya Üniversitesi dışında Hacettepe, Marmara, Gazi ve Erciyes gibi farklı üniversitelerde görev yaptı.

Ulusal ve uluslararası mecralarda, uzmanlık alanları olan "Göğüs Hastalıkları" ve "Yoğun Bakım" konularında çok sayıda bilimsel makalesi yayımlanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, ilgili derneklerde aktif olarak görev aldı. Kariyeri boyunca Tıp Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyeliği, Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Seçilmiş Doçent Temsilciliği, Tıp Fakültesi Hastanesi ISO Kalite Belgesi İç Denetim Sorumluluğu, Tıp Fakültesi Farabi Koordinatörlüğü, Yabancı Uyruklu Öğrenciler Akademik Danışmanlığı, Uyku Kliniği Göğüs Hastalıkları Sorumluluğu, Trakya Üniversitesi Eğitim Komisyonu Tıp Fakültesi Öğretim Üyeliği gibi birçok farklı idari ve akademik görev üstlendi.

28 yıldan bu yana Trakya Üniversitesi'nde görev yapan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ağustos 2016'dan bu yana Trakya Üniversitesi Rektörü olarak görev yapmaktadır.

Rektörlüğü süresince, özel çalışma alanı olarak "Balkanlar" ve "Uluslararası Öğrenciler" konularına odaklanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi Rektörü olarak, halihazırda 80 Balkan üniversitesinin üye olduğu Balkan Üniversiteler Birliği'nin (http://www.baunas.org/), "Daimi Yönetim Kurulu Üyeliği" ve "Kalıcı Genel Sekreterliği" görevlerini üstlenmiştir. Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun Rektörlük görevine geldiği günden bu yana, Edirne'de 100'den fazla Balkan üniversitesinin Rektörü ağırlanmış, 100'e yakın Balkan Üniversitesi ile ikili işbirliği anlaşması imzalanmış ve Trakya Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci sayısı, %80'i Balkan ülkelerinden olmak üzere 4.400'e yükseltilmiştir.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu aynı zamanda Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin üye olduğu, Türkiye'nin en aktif üniversite birliği olan Trakya Üniversiteler Birliği'nin de (http://www.tub.gov.tr/) "Dönem Başkanlığı"" görevini yürütmektedir.

Trakya Üniversitesi'ndeki kalite, strateji ve akreditasyon çalışmalarına büyük önem veren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu aynı zamanda, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Kurumsal Dış Değerlendirme Programı kapsamında, "Takım Başkanı" olarak üniversitelerin akreditasyon ve kalite çalışmalarının denetiminde görev almıştır. Bu dönemde Trakya Üniversitesi'nde, Fen Fakültesi Biyoloji, Kimya ve Matematik Bölümleri, Tıp Fakültesi, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ile Tıp Fakültesi Klinikleri'nin bir bölümü akredite olurken, pek çok fakülte ve bölümde de akreditasyon çalışmaları başlatılmıştır.

Ulusal ve uluslararası birçok dernek, mesleki oluşum ve sivil toplum kuruluşuna üyeliği bulunan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu İngilizce bilmektedir.

Evli ve 2 erkek çocuk babası olan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, profesyonel fotoğrafçılığın yanı sıra dalış, doğa yürüyüşleri ve aikido sporlarıyla ilgilenmektedir.