Erhan Kuşkapan Ampute Futbol Kalecisi Yetiştirmeye Devam Ediyor!
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Erhan Kuşkapan Ampute Futbol Kalecisi Yetiştirmeye Devam Ediyor!

19.02.2021 11:36 | Son Güncelleme: 19.02.2021 11:41
Erhan Kuşkapan Ampute Futbol Kalecisi Yetiştirmeye Devam Ediyor!

Türkiye'de Ampute takımlar için yeni kitap çıkaran Erhan Kuşkapan, aynı zamanda kaleci yetiştirerek dünya üzerinde Türkiye ampute futbolunun ön planda olmasını hedefliyor. Ampute Futbol milli takımı ile Avrupa ve Dünya şampiyonluğu yaşamak istediğini belirtiyor.

Erhan Kuşkapan Kimdir?

1988 yılında Ankara'da doğmuş olan Erhan Kuşkapan, Gazi üniversitesinde antrenörlük eğitimi almıştır. Türkiye futbolunda Hamza Hamzaoğlu, Aykut kocaman, Samet Aybaba ve Hikmet Karaman gibi büyük antrenörlerle çalışarak, eğitim alarak, bugünlere gelmiştir. Bodrumspor, Ankaraspor ve Tokatspor gibi birçok profesyonel takımda oynayarak ve antrenör olarak çalışarak, kaleci antrenörlüğüne emek vermiş, yaşadığı deneyimlerle birlikte Ampute futbolda kalecilik kitabını yazmaya başlamıştır. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi ampute futbolcularıyla, antrenörleriyle bir araya gelerek, özellikle Avrupa'da ve Dünya'da Türkiye futbolunun konuşulmasını hedeflemektedir. Bu uğurda, hem kaleci yetiştirmekte, hem oynamakta hem de kitap yazarak yeni bir döneme imza atmayı hedeflemektedir.

Türkiye'de Ampute Takım Olmak!

Türkiye'de 70'den fazla ampute takım olduğu gerçeğiyle harekete geçmiş olan Erhan Kuşkapan, A milli takımındaki çalışmalarıyla birlikte yeni kaleciler yetiştirmeye hazırlanıyor. Küçük takımlarla, küçük liglerde yer alan Ampute takımlar için geleceğe bir ışık yakmayı hedeflemektedir. Birçok takımda çalışarak, deneyimler edinerek, tecrübeleri ve eğitimin verdiği katkıyla Türkiye futboluna da katkı sağlayacak yeni bir döneme imza atmaya çalışmaktadır. Kendisinin sözleriyle ''Osman Çakmak hocamın da dediği gibi hedefinin dünyada Ampute takımlarının Türkiye'den sorulmasını'' hedeflemektedir. Yeni çalışmalarla birlikte kaleciler yetiştirmek, sahada yer alarak Türkiye futboluna katkıda bulunmaktan zevk almak da hedeflediği yolda ilerlemesinden kaynaklanıyor. Yeni kitabında Ampute takımlara değinerek, dünya ve Avrupa şampiyonlarında edindiği deneyimleri de vurgulayarak, yeni bir dönem için hazırlık yapmaya devam ediyor.

Erhan Kuşkapan Yeni Kalecilik Dönemi

Çalışmalarına hızla devam ederek, yeni kalecilerin yetiştirilmesi ve ampute takımların kendi liglerinde üst sıralara geçmesini hedefliyor. Türkiye'de birçok takımda yer almış, antrenörlük yaparak, birçok kalecinin de eğitiminden sorumlu olmuştur.

Yıllarca Ankaraspor'da çalışarak, milli takıma kadar yükselmiş olan oyuncu ve antrenör Kuşkapan, Avrupa şampiyonu olmayı hedefleyerek disiplinli ve özverili çalışmalarına devam etmektedir. Türkiye'nin ampute takımları için gerekli olan çalışmaları daima devam ettirmeye çalışmaktadır.

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