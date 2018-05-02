Erhan Çelik, Gülben Ergen'e Açtığı Kişilik Hakları Davasına Katılmadı

Gazeteci Erhan Çelik, eski eşi Gülben Ergen'e kişilik haklarına saldırı ve hakaret suçlarıyla açtığı tazminat davası bugün İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Erhan Çelik'in avukatı Zuhal Akbel ve Gülben Ergen'in avukatı Altın Mimir katıldı.

"LİNÇ VE KARALAMAYA MARUZ KALDI"

Erhan Çelik'in avukatı Akbel, Gülben Ergen'in Instagram hesabından ve haber sitelerinde Çelik hakkında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu öne sürerek; "Paylaşımlar, basit sitemler değildir, bu paylaşımlar nedeniyle müvekkilim bir linç ve karalama kampanyasına maruz kalmıştır. Ayrıca Seda Sayan'ın programına telefon ile bağlanarak Erhan Çelik hakkında onur kırıcı ve davranış ve eylemlerde bulunmuştur, davamızın kabulünü talep ederiz" dedi.

1 MİLYON TL'LİK DAVA

Gülben Ergen'in avukatı söz alarak " Asıl linç kampanyası Erhan Çelik'in önderliğinde oluşturulan magazin figürleri tarafından yapılmıştır. Ayrıca Çelik hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde müvekkilimin malına zarar verme, mesken masuniyetine zarar vermek suçlarından kamu davaları açılmıştır. İstanbul Asliye Hukuk davasında devam eden bir diğer dava ise Erhan Çelik'in müvekkilimin çocuklarının çıplak fotoğraflarını Instagram hesabı üzerinden paylaşması nedeniyle kişilik haklarına zarar verdiği iddiasına dayalı olup 1 milyon TL'lik tazminat davasıdır."

"HERKES ZARARI KADAR TAZMİNAT İSTİYOR"

"Bu tazminat kazanıldığı taktirde hayır kurumlarına bağışlanacaktır. Müvekkilimin buna ihtiyacı yoktur. Yapılan linç kampanyası sonucu müvekkilimin manevi zarara uğramıştır. Herkes zararı kadar tazminat talep ediyor" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Avukatları dinleyen mahkeme, eksiklerin giderilmesi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.