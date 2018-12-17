Erhan Çelenk: "İkinci Yarı Önde Basınca Fenerbahçe Bocaladı"

Erhan Çelenk: "İkinci Yarı Önde Basınca Fenerbahçe Bocaladı"

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Erhan Çelenk, ikinci yarıda önde basmaları sonucunda sarı-lacivertlilerin bocaladığını belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Erhan Çelenk, ikinci yarıda önde basmaları sonucunda sarı-lacivertlilerin bocaladığını belirtti.

Kaynak: AA
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