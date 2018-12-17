Erhan Çelenk: "İkinci Yarı Önde Basınca Fenerbahçe Bocaladı"
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Erhan Çelenk, ikinci yarıda önde basmaları sonucunda sarı-lacivertlilerin bocaladığını belirtti.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu Erhan Çelenk, ikinci yarıda önde basmaları sonucunda sarı-lacivertlilerin bocaladığını belirtti.
Kaynak: AA