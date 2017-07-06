Erhan Aksay Turnuva Maçlarında İlk Eleme Mücadelesi Oynandı

İldeki amatör sporcuların ter döktüğü turnuva maçlarında takımların kıyasıya mücadelelerine şahitlik ediliyor. Final turuna kadar etkili oyunculukların sergileneceği maçlar Esentepe ve Nazım Koka Futbol Sahalarında oynanmaya devam edecek.

TAKIMLARIN GOLLERİ HANELERİNE YAZILDI

5 Temmuz Çarşamba günü Nazım Koka Sahada oynanan ilk eleme mücadelesinde Akademi Hastanesi 5 – 0 Defne Dursunlu Gençlik, Güneyler Öğretmenler Derneği 4 – 1 Hatay İdman Yurdu takımlarının karşılaşmaları attıkları gollerle sonuçlandı.

Aynı gün HBB Esentepe Futbol Sahasında oynanan ilk maçta Zülüflühan Veteranlar takımı ile Keleş Aile Derneği takımı karşılaşmasının sonucu 4 – 0 olarak kayda geçti. Ardından Oktay Çağlar takımı ile DES-YAD DELİBAN takımı karşılaştı. Maç sonuna kadar devam eden 2 – 2 beraberlikle penaltılara gidildi. Penaltılarda 1 gol fark ile üstünlük sağlayan takım Oktay Çağlar olurken, penaltı skorları 6 – 5 olarak sonuçlandı.

