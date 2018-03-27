Ergüney'den Eleştiriler ve Çözüm Önerileri

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkan adayı Zafer Ergüney, seçimlere 15 gün kala ilginç bir propaganda yöntemiyle seçmenleri için, sorunları tespit edip çözüm önerileri sunuyor. Sosyal medyada "15 gün, 15 eleştiri,15 çözüm" sloganıyla paylaşımlarda bulunan Zafer Ergüney, önemli tespitlerde bulunuyor.

İlk iki eleştirisini ve çözüm önerisini paylaşan Ergüney, üçüncü ve dördüncü eleştiri ve çözüm önerisini de yayınladı.

İşte Ergüney'in eleştiri ve çözüm önerileri;

Erzurum'da hangi sektörlerde yığılma var? ya da hangi sektöre yatırım daha avantajlı biliyor musunuz?

ELEŞTİRİ: Bu soruya cevap olarak hepimiz "bilmiyoruz" cevabını veriyoruz. Aslında kimse bilmiyor. Çünkü, bu konuda da Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın bir çalışması yok, şirket adlarının ve iş adamlarının yazılı olduğu, birbirine girmiş grupların yazılı olduğu kağıt parçalarını saymazsak!

Örneğin; grup listelerine göz atacak olsanız "Ben nakliye grubuna bakıyordum, eczacının burada ne işi var?" diyebilirsiniz. Bu yüzden hangi iş kolunda ne kadar aktif iş yeri mevcut hiçbirimiz bilmiyoruz.

Yoğun olan ve talep bulunmayan sektörlere yapılan her yeni yatırım, hem o iş kolunda bulunan bütün iş adamlarını olumsuz etkilemekte hem de o iş koluna giren müteşebbisin girişimini boşa çıkarmaktadır.

ÇÖZÜM: Erzurum'da bir "Yatırım Haritası" oluşturacağız. Bu Yatırım Haritası'nda Erzurum'un hangi bölgesinde, hangi sektörde ne kadar aktif çalışan bulunduğu bilgisini, son yıllarda bu sektöre duyulan talep ve sunulan arzı grafiklerle, istatistiklerle vurgulanmış bir biçimde bulabileceksiniz. Böylece doygunluğa erişmiş bir sektöre yatırım yapılmayacak, o sektörde çalışan iş verenler zarar görmeyecek. Yeni yatırım yapmak isteyenler ise talebin fazla olduğu iş kollarına yönlendirilecek, böylelikle hem halkımız isteğine ulaşacak hem girişimcimiz kazanacak.

Unutmayalım ki, boş yatırım yoktur, bilinçsizce yapılan yatırım vardır.

Bizi sorumluluk almaya iten nedenlerden biri de; Erzurum halkının ve üye iş adamlarımızın kafasındaki şu soru işaretiydi: Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ne iş yapar ki?

Bu sorunun kafaları karıştırmasının nedeni, uzun yıllardır ETSO'nun sessiz sedasız işleyen, kendi yağında kavrulmaya çalışan bir kurum olmasıdır. Sadece aidat toplayan ve evrak alınan bir yer algısının yerleşmesidir.

ELEŞTİRİ: ETSO'nun bir oda olarak kendi görev tanımının yanında bir sivil toplum kuruluşu olarak da sorumlulukları vardır. Erzurum ticaretini, iş dünyasını yönlendirmekle sorumludur. Ancak mevcut yönetim bırakın ek sorumlulukları, belirtildiği gibi kendi görevlerini bile kulak ardı etmektedir.

Örneğin; 2011'de biz münferit olarak Erzurum'da ilk güneş enerjisi santralini kurduğumuzda istedik ki Erzurum bu işin başkenti olsun. Eşimize dostumuza, tanıdığımıza tanımadığımıza, sokakta yakaladığımız herkese bunu anlatmaya çalıştık. Kah ulusal basında kah yerel basında "Yeter ki niyetiniz olsun, teknik destek ücretsiz olarak bizden." diyerek Erzurum'un ve Erzurumlu'nun kazanmasını istedik. Ulusal basına çıkıp Türkiye'nin her yerinden müteşebbisleri Erzurum'a davet ettik.

Ancak üzülerek söylüyoruz ki, bunu Erzurumlu girişimcilere anlatma fırsatı bizlere tanınmadı. ETSO yönetimi bir konferans yapıp, bizleri davet ederek, bu işi Erzurum'un evlatlarına bahsetme imkanı tanımadı.

Ve yine üzülerek belirtiyoruz ki; Erzurumlu şu anda bu treni kaçırmışken, Alman ve hatta Yunan firmalar Erzurum'un çeşitli bölgelerinde bu işe girmiş bulunmaktadır.

ÇÖZÜM: Kimseyle bir husumetimiz, kimseye karşı güttüğümüz olumsuz bir duygumuz yok. Kişisel ilişkilerimizin temsil ettiğimiz kurumla bir ilgisinin bulunmadığının farkındayız ve ikisini ayırmanın Erzurum'un menfaati için elzem olduğunu biliyoruz. Bu yüzden göreve geldiğimiz anda tutarlı her teşebbüsün tanıtımını yapmak için elimizden geleni yapacağız. ya da üyelerimizden gelen talep üzerine istenen iş koluyla ilgili araştırmalar yapıp, bunların sonuçlarını paylaşacağız. Bu bağlamda aylık hatta haftalık toplantılar düzenleyerek arzu edenlerle konuyla ilgili bilgi paylaşımında bulunacağız.

Çünkü biz şunun farkındayız: Erzurum'un kazanması için Erzurum ticaretinin kazanması, onun için de Erzurumlu iş adamlarının kazanması gerek." - ERZURUM