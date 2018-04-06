Ergün Efendioğlu, İmib Başkanlığı'na Aday Oldu

ORHANGAZİ Ticaret ve Sanayi Odasındaki görev dönemi tamamlanan Ergün Efendioğlu, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanlığı'na aday oldu. 14 Nisan tarihinde yapılacak olan İMİB kongresinde, Efendioğlu oluşturduğu aday listesi ile kurumun başkanlığına aday oldu.

Orhangazi'de 2 dönem Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı görevinde bulunan Efendioğlu Mermer A.Ş. Yönetim Kurulu başkan yardımcısı Ergün Efendioğlu, Mermer A.Ş.'nin de bağlı olduğu İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nin 14 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan kongresinde başkanlığa aday olduğunu açıkladı.

İŞTE ADAY LİSTESİ

Türkiye'nin her yerinden üyesi bulunan İMİB'in kongresinde başkan adayı olan Efendioğlu, yönetim kurulu aday listesini de belirledi. Efendioğlu'nun aday listesinde şu firmalar yer alıyor; Efendioğlu Mermer A.Ş., Alacakaya Mermer ve Maden A.Ş., BSC İnşaat ve Dış Ticaret, Çekiçler İnşaat, Taşımacılık A.Ş., Etimer Madencilik A.Ş., Granitaş Granit Sanayi ve Pazarlama A.Ş., İltaş Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Leonardo Mermer Madencilik A.Ş., Marmotek Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şimşekler Doğaltaş Madencilik A.Ş. ve Yüce Nakliyat Emlak Madencilik A.Ş.

EFENDİOĞLU'NDAN İMİB ÜYELERİNE MEKTUP

Gelecek hafta yapılacak olan İMİB kongresi öncesinde ise Ergün Efendioğlu, İMİB üyelerine de bir mektup yolladı. Efendioğlu İMİB üyelerine gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verdi:

"Yaklaşık 40 yıldır madencilik sektöründe faaliyet göstermekteyim. Mermerciliğin ve madenciliğin sorunları ve hedefleri konusunda uzun yıllara dayanan tecrübeye sahibim. Sektörün çeşitli sivil toplum kuruluşlarında görev aldım. 4 yıl Türkiye Mermerciler ve Makineciler Birliği yönetim kurulu üyeliği yaptım. Yine 4 yıl İzmir Mermer Fuarı A.Ş. danışma kurulunda görev aldım. Ayrıca 8 yıl Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu başkanlığı görevi yaptım. Gençlerin ve yeni fikirlerin önünü açmak üzere bu dönem yeniden aday olmadım. Değerli Meslektaşlarım; sektörüme ve Türk Madenciliği'ne hizmet etmek üzere, 14 Nisan 2018 Cumartesi günü yapılacak olan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği seçimlerinde mermercilik ve madencilik sektörümüzün değerli firma temsilcileriyle birlikte sektörümüzün ve sizlerin hizmetine talibiz. Desteklerinizi bekler en derin saygılarımı sunarım."

- Bursa