Ergün Çanakçı bulundu mu? Ergün Çanakçı kimdir? Müge Anlı'da aranan Ergün Çanakçı nerede?
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Ergün Çanakçı bulundu mu? Ergün Çanakçı kimdir? Müge Anlı'da aranan Ergün Çanakçı nerede?

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Ergün Çanakçı bulundu mu? Ergün Çanakçı kimdir? Müge Anlı'da aranan Ergün Çanakçı nerede?

Ergün Çanakçı bulundu mu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Müge Anlı'da aranan Ergün Çanakçı kimdir, ne oldu? Müge Anlı, yıllardır ATV ekranlarında Müge Anlı ile tatlı sert programını sunmaktadır. Programda pek çok isim geçerken son olarak Emel Şimşek konusu ele alınıyor. Ergün Çanakçı kimdir? Ergün Çanakçı'ya ne oldu?

Müge Anlı'da aranan Ergün Çanakçı kimdir? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor... Müge Anlı'da aranan Ergün Çanakçı nerede? Ergün Çanakçı bulundu mu?

ERGÜN ÇANAKÇI KİMDİR?

İstanbul Pendik'te taksi şoförlüğü yapan Ergün Çanakçı, 11 Mart'ta kayıplara karıştı.

ERGÜN ÇANAKÇI BULUNDU MU?

11 Mart'ta ortadan kaybolan Ergün Çanakçı'yı aramak için ağabeyi ve arkadaşı Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı.

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