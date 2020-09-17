Ergün Aybars kimdir? Ergün Aybars kaç yaşında, nereli? Ergün Aybars hayatı ve biyografisi!
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Ergün Aybars kimdir? Ergün Aybars kaç yaşında, nereli? Ergün Aybars hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ergün Aybars izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ergün Aybars kaç yaşında, nereli? Ergün Aybars hayatı ve biyografisi! Ergün Aybars kimdir?

Ergün Aybars kimdir? Ergün Aybars kaç yaşında, nereli? Ergün Aybars hayatı ve biyografisi!
17.09.2020 22:04 | Son Güncelleme: 17.09.2020 22:08

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ergün Aybars hakkında araştırmalar yapılıyor. Ergün Aybars kimdir? Ergün Aybars kaç yaşında, nereli? Ergün Aybars hayatı ve biyografisi!

ERGÜN AYBARS KİMDİR?

Ergün Aybars (d. 5 Haziran 1941, İstanbul), Türk tarihçi ve akademisyen. Türkiye siyasi tarihi alanında çalışmaları bulunur.

Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi'nin Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde gördü.

Çalışmalarında karşılaştırmalı tarih yöntemini benimseyen Aybars, doktora ve doçentlik tezlerinde "İstiklâl mahkemeleri" konusunu ele aldı. 2015'te eseriyle Yunus Nadi Ödülleri'nde Sosyal Bilimler ve Araştırma Ödülü'ne layık görüldü.

Ege Üniversitesi'nin Sosyal Bilimler Fakültesi'nde (günümüzde Edebiyat Fakültesi) görev aldı. Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nün kurucu müdürlüğünü yaptı.

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