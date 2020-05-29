Ergün Atalay, Milli Elektrikli Tren için tarih verdi
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Ergün Atalay, Milli Elektrikli Tren için tarih verdi

İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) üretilen Milli Elektrikli Trenin Ağustos ayında test sürüşlerinin başlayacağını, 29 Ekim'de yollarda olacağını söyledi.

Ergün Atalay, Milli Elektrikli Tren için tarih verdi
29.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:11

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'de (TÜVASAŞ) üretilen Milli Elektrikli Trenin Ağustos ayında test sürüşlerinin başlayacağını, 29 Ekim'de yollarda olacağını söyledi.  

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Adapazarı ilçesinde bulunan Türkiye Vagon Sanayi A.Ş.'ye gelerek üretimi tamamlanan Milli Elektrikli Tren setinde incelemede bulundu. Milli tren için yolun sonuna gelindiğini belirten Ergün Atalay, Bugün yarım asırdır beklediğimiz, arzu ettiğimiz Milli trenin önündeyiz. Bugün buraya gelmeyi tercih ettim, bu treni görmek istedim. Yapılış aşamasını izleme imkanı buldum. 2012 yılının sonunda başladık, 5 bakan değişti ve hepimizin arzusu yurt dışından aldığımız trenler yerine bu trenleri bu ülkede yaparak kullanmaktı. Bugün geldiğimiz nokta da yolun sonu işte. dedi. 

Milli Elektrikli Trenin 29 Ekim'de raylarda olmasını beklediklerini söyleyen Atalay, Gönül arzu ediyordu ki bugün bu tren yola inseydi ve hareket etseydi, ancak buna imkan olmadı. Arzumuz kısa zaman içerisinde Ulaştırma Bakanımızın gelerek bu treni raylara indirir. Zannediyorum ki Ağustos ayında test sürüşleri başlar ve zannediyorum ki 29 Ekim'de bu tren yollarda olur. Bu tren bu ülkenin hizmetine sunulacak. Bugüne kadar bu trenin yapımında emeği geçen herkese teşekkürler diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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