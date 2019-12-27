Ergül ailesinin acı günü

27.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:43

Bilecik eşraflarından Ergül ailesinin büyüğü Orhan Ergül hayatını kaybetti.



Bilecik'te beyaz eşya ve lokanta sektöründe faaliyet gösteren Orhan Ergül bir süredir tedavi gördüğü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Merhumun cenazesi yarın öğle namazına müteakip Osmaneli ilçesi Ulu Cami'nde kılınacak cenaze namazın ardından Osmaneli İlçe Mezarlığına defnedilecek. - BİLECİK

Kaynak: İHA