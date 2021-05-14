Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor
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Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor

İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA - Haberler | Sağlık

Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor Atama bekleyen iş ve uğraşı terapisi (ergoterapi) teknikerleri sosyal medya üzerinden biraraya gelerek kamu alımlarında mesleklerine ayrılan kontenjanın artırılmasını istediler.

Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor

SAMSUN - Atama bekleyen iş ve uğraşı terapisi (ergoterapi) teknikerleri sosyal medya üzerinden biraraya gelerek kamu alımlarında mesleklerine ayrılan kontenjanın artırılmasını istediler.

Ortak bir metin üzerinden açıklama yapan teknikerler, iş ve uğraşı terapisi teknikerliğinin ihtiyaç duyulan bir alan olduğu belirterek, "Merhaba biz iş ve uğraşı terapisi teknikerleriyiz. Branşımız doğuştan hastalık ve kaza sonucu fiziksel, zihinsel, sosyal yeteneklerin azalması veya kaybolması durumunda, yeteneklerini ortaya çıkararak veya kişiye yeniden kazandırarak bireyin günlük yaşam kalitesini yükseltmektir. Bu tedaviye ihtiyaç duyan birçok birey olmasıyla birlikte pek fazla bilinmemekte ve ihtiyaç yeri geldiğinde başka branşlardan karşılanmaktadır" dediler.

Kendilerine ayrılan 12 kişilik kontenjanın üzücü olduğunu belirterek, "İki yıllık eğitim sürecinde sahada görmüş olduğumuz stajlarla pekiştirdiğimiz ve mesleğimizi icra etmek için girdiğimiz KPSS sınavı sonrası yapılan alımda 12 kişilik kontenjan verilmiş olması bizleri çok üzmüş ve hayal kırıklığına uğratmıştır. Branşımız dahil birçok hasta tedavi olmak için memleketlerinden ayrılıp bu tarz tedavileri veren hastanelere gitmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandılar.

Kamu alımlarında kontenjanların artırılmasını isteyerek, "Ben ve meslektaşlarım memleketimizin her bir köşesinde mesleğimizi icra etmek ve faydalı bir birey olmak için beklemekteyiz. Tek isteğimiz branşımız iş ve uğraşı terapisi teknikerliğine verilen kontenjanların artırılmasıdır. Emekler görmezden gelinmemeli ve biz gençlerin elinde tutulmamalıdır. Engelli bireylerimizi tek günde anımsamak yanlarında olduğumuzu bir güne sığdırmak asla ama asla yeterli değildir. Unutmamalıyız ki hepimiz birer engelli adayıyız" diye belirttiler.

Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor
Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor
Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor
Ergoterapi teknikerleri atama bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

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