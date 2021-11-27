ORDU (Habermetre) - Ergin Karlıbel Sanat Merkezi Açıldı Vali Tuncay Sonel, Ergin Karlıbel Sanat Merkezi ve Doç. Dr. Nihat Sezer Sabahat Kişisel Heykel Sergisinin açılışına katıldı. Hayırsever İş İnsanı Ergin Karlıbel tarafından Taşbaşı Mahallesi Menekşe Sokakta faaliyet gösterecek olan Ergin Karlıbel Sanat Merkezi ve Doç. Dr. Nihat Sezer Sabahat Kişisel Heykel Sergisinin açılışına Vali Tuncay Sonel'in yanı sıra CHP Ordu Milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, Ordu Barosu Başkanı Sibel Torun, Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, Altınordu Belediye Başkan Yardımcısı İsa Hitaloğlu ve sanatseverler katıldı. Açılışta bir konuşma gerçekleştiren Vali Tuncay Sonel, Ordu'nun sanat ve kültür şehri olduğuna dikkat çekerek, açılışı gerçekleştirilen Sanat Merkezinin Ordu için önemli olduğunu söyledi. Ordu ilinin Karadeniz'in en güzel şehirlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Vali Sonel, "Çok güzel insanları var. Ergin abi de güzel dostlarımızdan bir tanesi. Ben kendisine teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz üniversiteler açıldığında 480 öğrencimize yurt çıkmadığı için, ev bulamadığı için otellerde ağırlamıştık. Yaklaşık iki ay boyunca. Ergin abi ilk kahramanlardan oldu ve hemen otelini açtı. Özellikle kız çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için onlara destek verdi. Her alanda kendisiyle görüşüyoruz. Çok değerli bir aile bizim için. İyi ki var. Allah sayınızı artırsın. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. Sanat Merkezinin açılışında İş İnsanı Ergin Karlıbel'in oğlu Levent Karlıbel de bir konuşma yaparak, "Birçok şey yapmaya çalılıyoruz ama küçük küçük damlalar bunlar. Elimizden bu kadar geliyor, inşallah daha iyi olacak" dedi. Açılışta Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü Heykel Anasanat Dalı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nihat Sezer Sabahat ise açılışa katılan herkese teşekkür etti. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından Ergin Karlıbel Sanat Merkezi ve Doç. Dr. Nihat Sezer Sabahat Kişisel Heykel Sergisi'nin açılış kurdelesi kesilerek, sanat merkezi ve sergi gezildi.

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