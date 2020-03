Ergin Ataman ve Okan Buruk'tan 'koronavirüs' açıklaması Ergin Ataman: Aldığımız önlemler birçok ülkede örnek gösteriliyorOkan Buruk: Vaka sayısının az olması, çoğalmayacağı anlamına gelmiyorİSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, spor faaliyetlerini de olumsuz etkileyen koronavirüs...

İSTANBUL, - Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, spor faaliyetlerini de olumsuz etkileyen koronavirüs salgını ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman ve Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, CNN Türk ekranlarında Damla Uğurtürk'ün sorularını yanıtladı. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, ülke olarak çok önemli önlemler aldığımızı ve bu şekilde de vaka sayısını aşağıda tuttuğumuzun altını çizdi. Ataman, bu önlemlerin birçok ülkede örnek gösterildiğini belirterek, "Ancak sportif anlamda ben alınan önlemleri yeterli görmüyorum. Şu an bildiğiniz gibi dünyadaki neredeyse tüm spor müsabakaları ertelenmiş durumda. Hele ki basketbolda şu anda Avrupa'daki bütün maçlar ertelenmiş durumda. EuroLeague 10 Nisan'a kadar maçları durdurdu. FIBA ise birçok karşılaşması iptal etti. Oyuncularımızın psikolojik durumlarının iyi olmadığı çok net bir şekilde ortada. Onun için benim şahsi düşüncem de bu salgında ülkemizin almış olduğu doğru kararlar gibi bu erteleme kararının da mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Avrupa'daki örneklerine baktığımızda da ilk önce bir seyircisiz oynama kararı çıktı ancak salgının ilerlemesi ve birçok ülkede karantina başlaması sebebiyle de birçok maç, neredeyse Avrupa'daki basketbol liglerinin tamamı 2-3 hafta ertelendi. Ben bu konuda TBF'nin önemlerini doğru buluyorum ama daha radikal önemler alınması gerekiyor. Takımlarımız Avrupa kupalarında oynuyor. Biz şu anda 1 saat önce Ankara'ya geldik ve kampa girdik. Şu an otelde sadece biz varız ve Rizepor futbol takımı var. Böyle bir ortamda maçlara hazırlanmak çok zor. Basketbol Federasyonu bu kararını tekrar gözden geçirmesini diliyorum" diye konuştu."TÜRK OYUNCULARIM TOPLANARAK FEDERASYONA DİLEKÇE VERDİLER"Takımda oynamak istemeyen herhangi bir oyuncu olmadığının altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Biz çok üst düzey bir takımız ve uyumluyuz. Oyuncular istediler ve uçak yerine otobüsle Ankara'ya geldik. Birlik halindeyiz. Maça çıkmayan oyuncumuz olamaz. Devletimiz ve TBF kararlarına saygılıyız ama ben ilerisi için bu kararların gözden geçirilmesini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türk oyuncularım da bu konuda toplanarak federasyona dilekçe verdiklerini biliyorum" dedi."OLAYIN NE KADAR CİDDİ OLDUĞUNU ALGILAYAMADIĞINI GÖZLEMLEMEKTEYİM""Öncelikle olan halk sağlığı" diyen Ataman, "Biz buraya gelirken Düzce'de mola verdik. O molada da bir kez daha gözlemledim ki birçok insan bizimle gelip fotoğraf çektirmek istedi ve biz de onları kıramadık. Ben henüz halkımızın alınan bütün önlemlere karşı olayın ne kadar ciddi olduğunu algılayamadığını gözlemlemekteyim. Bunun yayılmasını önlemek için izole olup, herkesin sosyal yaşamdan bir süre fedakarlık etmesi gerekiyor. Toplumuzun bunu anlayabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Futbol ve basketbolda daha sert önlemler alınmalı" açıklamasında bulundu.OKAN BURUK: VAKA SAYISININ AZ OLMASI, ÇOĞALMAYACAĞI ANLAMINA GELMİYORMedipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ise, devletin ve Sağlık Bakanlığı'nın çabaları sayesinde vaka sayısının az olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Ben de en başta ülkemiz açısından nasıl geçtiğini, devletimizin ve Sağlık Bakanlığımızın nasıl bir iş çıkardığını ve çıkarmaya devam ettiğini bu çaba içerisinde olduğunu söylemek isterim, yoğun bir çaba var. Bilinçlendirmek gerekiyor, gerçekten az önce Ergin Hoca'nın söylediği gibi insanları da bilinçlendirmek gerekiyor. Biz de bugün Trabzon'a bir uçuş yaptık, takım olarak maskelerimizi taktık ve gerekli önlemlerimizi aldık ama insanlar her yerde aynı şekilde düşünmüyor. Bunun öneminin farkına varmak gerekiyor, şu anda Türkiye'de vaka sayısının az olması bunun çoğalmayacak olması anlamına gelmiyor. En başta bilinçlenmek gerekiyor, biz de bu anlamda mümkün olduğunda el sıkışmıyoruz, fotoğraf çektirmemeye çalışıyoruz çünkü aslında bu dönem fotoğraf çektirilecek dönem de değil. O yüzden biz takım ve kendi oyuncularımız için önlemler aldık ama tabii ki herkesin bunu düşünmesi ve odaklanması gerekiyor.""SADECE İŞİMİZE ODAKLANIYORUZ"

"Oyuncularımızdan herhangi bir tepki yok" diyen Okan Buruk, "Şampiyonluk yolunda olduğumuz için Avrupa'da çok iyi giden bir takımız, iki kulvarda da önemli işler yapmaya çalışıyoruz. Sportif olarak sadece işimize odaklanıyoruz ama tabii özellikle çok yabancı oyuncumuz var, belki bundan sonra izin verdiğimizde ülkelerine de gidemeyecekler. Kafalarda soru işaretleri olacak ama bu dönemde, özellikle belki bu haftaki maçlar oynandıktan sonra tekrar bu konu gündeme gelir. Daha farklı kararların alınabileceğini düşünüyorum çünkü Avrupa'da da bunun benzerini gördük, önce seyircisiz oynandı daha sonra durum farklılaştığı zaman daha başka kararlar alındı. Bu kararlar günden güne de değişebiliyor, o yüzden biz ilk olarak işimize odaklandık fakat bundan sonraki haftalar için verilecek kararlara da saygılıyız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA