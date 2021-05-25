Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceklerine inanıyor
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Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceklerine inanıyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan - Haberler | Spor

Almanya'da 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kupayı Türkiye'ye getireceklerine inandığını söyledi.

Almanya'da 28-30 Mayıs'ta düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde mücadele edecek Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, kupayı Türkiye'ye getireceklerine inandığını söyledi.

İstanbul Havalimanı'nda AA muhabirine açıklamada bulunan Ataman, geçen sezonun geride kaldığını ve bileklerinin hakkıyla Dörtlü Final'e kaldıklarını belirtti.

Yarı finalde Rusya'nın CSKA Moskova ekibiyle karşılaşacaklarını hatırlatan Ataman, "Zor bir maç olacağı kesin. CSKA Moskova son şampiyon, 2019'un şampiyonu. Finalde kaybetmiştik şimdi bu rövanşı alıp öncelikle finale adımızı yazdırmak istiyoruz. Finale çıkmamız için yarı finalde CSKA engelini geçmemiz lazım." ifadelerini kullandı.

Kendilerine güvendiklerini vurgulayan Ataman, "CSKA Moskova engelini aştıktan sonra tabii ki hedefi şampiyonluğa dikeceğiz. İddialıyız ve kendimize güveniyoruz. İyi basketbol oynuyoruz. İnşallah bunu Köln'de de devam ettiririz. Bizim için önemli olan finale çıkmamız. Diğer tarafta favori Barcelona gibi gözüküyor ama Milano da çok tehlikeli, çok tecrübeli bir takım. O maçta ne olacağı belli olmaz. O karşılaşmayı ortada bir maç olarak görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın en iyi basketbol oynayan takımı durumundayız"

Tecrübeli başantrenör, Avrupa'da şu an en iyi basketbol oynayan takım olduklarını ifade etti.

Real Madrid gibi turnuvanın favori takımlarından birini elediklerini hatırlatan Ataman, şunları kaydetti:

"Biz sezon başındaki sorunları atlattık. Sezonun ikinci yarısında Avrupa'nın en iyi basketbol oynayan takımı durumundayız. Çok zorlu bir Real Madrid serisini geçtik. Real Madrid, play-off'ta favori takımlardan biriydi. Artık onlara kafayı takmıyoruz, onlar geride kaldı. Biz şu an sadece önümüzdeki hedefe odaklandık ve o hedefi yakalamaya çalışacağız."

Tek maç oynanan finallerde günlük performansların önemine de değinen Ataman, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz 3 senedir Avrupa basketbolunun tepesindeyiz. THY Avrupa Ligi'nde en çok maç kazanan takım durumundayız. Şampiyonluğu hak ediyoruz tabii ki ama bunlar tek maçlar. Final maçlarında o günkü performanslar sonucu belirleyecek. Bu kupayı Türkiye'ye getirmeyi biz de çok istiyoruz. Bu sezon da çok istiyoruz."

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceklerine inanıyor
Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceklerine inanıyor
Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceklerine inanıyor
Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi kupasını Türkiye'ye getireceklerine inanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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