Ergin Ataman: "Temsil ettiğim kulübün haklarını korurum"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, THY Euroleague'deki oylamayla ilgili açıklamalarda bulundu. Oylama şeklinin yanlış olduğunu belirttiğini ifade eden Ataman, "Bu sonucun Fenerbahçe'ye dezavantaj sağlayacağını söyledim. Ben temsil ettiğim kulübün haklarını sonuna kadar korurum" dedi.

THY Euroleague'de Rus takımlarının aldığı sonuçlarla ilgili yapılan oylama sonrasında, sonuçların yok sayılması 7'ye 6 oy üstünlüğüyle sona ermiş ve Fenerbahçe, alınan bu kararı eleştirerek Anadolu Efes'in de oy kullanan 7 ekipten birisi olduğunu ifade etmişti. Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Yaşanan gelişmeler sonrasında bir açıklama yapma gereği duyduğunu ifade eden Ataman, "Ukrayna'da yaşanan acı gelişmelerden sonra Rusya'yı temsil eden Euroleague takımlarının geleceğini belirleyecek oylamadaki kararımızla ilgili oluşturulan ve bir kısım tarafından beslenen algıya istinaden bir açıklama yapmak isterim. Öncelikle oylamaya katılan 13 takım da kendilerine en avantajlı olacak seçimi yaptı. Biz de bitime 8 hafta kala bu mantıkla oyumuzu kullandık ve bizim de oy verdiğimiz sistem, 1 oy farkla kabul edildi. Öncelikle Rus takımlarında mücadele eden tüm sporcular, antrenörler ve teknik ekiplerin yaşadığı mağduriyet için üzgünüm. Gönül isterdi ki bu savaş durumu hiç yaşanmasın ve tüm takımlar sahada olabilsin" ifadelerini kullandı.

"Temsil ettiğim kulübün haklarını sonun kadar korurum"

Yapılan oylama sonucunda Fenerbahçe dahil olmak üzere 6 takım için dezavantajlı bir durum oluştuğunu ifade eden Ergin Ataman, "Kaldı ki ben bir spor insanı olarak, bu oylama şeklinin de ne kadar yanlış olduğunu, sonucun Fenerbahçe'ye dezavantaj sağlayacağını da belirttim. Sporda sahada kazanmak kadar, temsil ettiğiniz kulübün haklarını masada korumak da önemlidir. Ben temsil ettiğim her kulüpte, yerli veya yabancı olsun, Türk milletinin itibarını her zaman en üst noktaya taşımaya gayret ettim. Avrupa'da çalıştırdığım kulüplerde manşetlere hep Türk kimliğimle taşındım. Türk takımlarıyla basketbolun en önemli kupalarını kazanırken Türk bayrağını zirveye çekmenin gururunu yaşadım. Türk takımları nerede bir haksızlığa uğrasa sesini en fazla çıkaran insan oldum. Her türlü birimi, organizasyonu, yapıyı yeri geldiğinde korkusuzca eleştirdim. Bayrağım ve milletim benim kırmızı çizgimdir. Yine belirtmek isterim ki dileğim, önümüzde oynanacak maçlar sonucunda iki Türk takımımızın da Final-Four'a kalması, Türk basketbolunun her zaman hak ettiği yer olan zirvede olmasıdır. Ukrayna'da yaşanan acıların bir an önce son bulması dileğimi yineler, saygılar sunarım" diye konuştu - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor