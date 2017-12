Ergin Ataman: "Son 2 Haftada Ağır Mağlubiyetler Aldık"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında sahasında Banvit'e 99-77 mağlup olan Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, oyuncularının çok isteksiz oynadığını söyledi.



Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ataman, gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, "Son 2 haftada ağır mağlubiyetler aldık. Avrupa Ligi'ndeki performanstan sonra farklı bir Anadolu Efes bekliyorduk. Fakat benim için de bu isteksiz ve dirençsiz oyun sürpriz oldu." diye konuştu.



Anadolu Efes'in Sırp oyuncusu Vladimir Stimac ise çok kötü oynadıklarını ve kendilerini geliştirmeleri gerektiğini kaydetti.



Filipovski: "Sezon içinde çok inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı ama buraya gelirken iyi hazırlandık" Banvit Başantrenörü Sasa Filipovski, galibiyetten dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



Karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını aktaran Filipovski, "Sahadaki oyundan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Sezon içinde çok inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı ama buraya gelirken iyi hazırlandık. Anadolu Efes'in Avrupa Ligi maçlarından sonra bize karşı iyi hazırlanamayacağını biliyorduk. Bu fırsatı iyi kullandığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



Banvitli basketbolcu Rıdvan Öncel ise karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini belirtti.





