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Ergin Ataman: "Şampiyonluk hayallerimizin yeniden yeşermesi dileğiyle"

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun noktalanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Ergin Ataman:
25.05.2020 18:17 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:20

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Turkish Airlines EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun noktalanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Ataman şampiyonluk hayallerinin devam ettiğini ve pandemi sürecinin ortadan kalkmasıyla birlikte yeniden bu hedefle çalışmalara başlayacaklarını söyledi.

EuroLeague'de 2019-2020 sezonunun tamamlanmasının ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz sezon 19 Mayıs 2019 tarihinde CSKA Moskova'ya finalde kaybettikleri andan itibaren tek hedeflerinin Euroleague Kupası'nı Türkiye'ye getirmek olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Ataman, "Bu amaç doğrultusunda ortaya müthiş bir emek koyan ekibime, oynadıkları basketbol ile taraflı tarafsız tüm sporseverlerin takdirini kazanan, Euroleague tarihinde kırılmadık rekor bırakmayan, normal sezonun bitimine 6 hafta kala 24 galibiyet 4 mağlubiyetle en yakın rakipleri Real Madrid ve Barcelona'nın 2 galibiyet önünde lider olan oyuncularıma teşekkür ediyorum. Her maç Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurup muhteşem bir atmosfer oluşturan ortalama 13.113 taraftarımıza ve ekran başında bizi destekleyen tüm basketbolseverlere teşekkürlerimi sunuyorum. 12 Mart 2020 tarihinde Covid-19 pandemisi sebebiyle durdurulan Euroleague organizasyonunda 10 hafta boyunca hiç geri adam atmamış, oyuncularımızı fiziksel ve mental olarak hazır tutup, yeniden başlama ve kazanma heyecanımızı canlı tutmuştuk. Salgının dünyada ve ülkemizde can kayıplarına yol açması ve olası risk faktörünün devam etmesi dolayısıyla Euroleague Yönetimi'nin tüm çabalara karşın bu yıl ligi iptal etme kararı aldığını öğrenmiş bulunuyoruz. Pandemi süresince dünyada ve ülkemizde hayatlarını kaybedenleri saygı ve rahmetle anıyorum. Tedavi süreci devam eden hastalara acil şifalar diliyorum. Bu süreçte insanlığın sağlığı için kendi hayatlarını riske atarak canla başla mücadele eden tüm sağlık personellerine şükranlarımı sunuyorum. 25 Mayıs 2020'de ertelenen şampiyonluk hayallerimizin, tüm dünyanın sağlık ve coşkuya kavuşacağı günlerde yeniden yeşermesi dileğimle" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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