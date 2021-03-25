Ergin Ataman maçı locadan takip etti

Bayern Münih maçından dolayı 1 maç ceza alan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos mücadelesini locadan takip etti.
Bayern Münih maçından dolayı 1 maç ceza alan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, Panathinaikos mücadelesini locadan takip etti. Takımın başında Yardımcı Antrenör Yakup Sekizkök yer aldı.
Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a, THY EuroLeague'in 30. haftasında deplasmanda oynadığı Bayern Münih maçında hakemlere yönelik itirazları nedeniyle 1 maç men cezası verilmişti. Ataman, 31. haftada Sinan Erdem Spor Salonu'nda Panathinaikos ile oynanan karşılaşmayı cezası nedeniyle locadan takip etti.
Deneyimli çalıştırıcının yerinde takımın başında Yardımcı Antrenör Yakup Sekizkök yer aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı