Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hayatı ve biyografisi!

Basketbol gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ergin Ataman izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hayatı ve biyografisi! Ergin Ataman kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ergin Ataman hakkında araştırmalar yapılıyor. Ergin Ataman kimdir? Ergin Ataman kaç yaşında, nereli? Ergin Ataman hayatı ve biyografisi!

ERGİN ATAMAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ocak 1966

Kaç yaşında: 55 yıl yaşında

Nereli: İstanbul,

Boy: 1,83 m

İlk ve orta öğrenimini İtalyan Lisesi'nde tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirdi. Basketbola 1978 yılında Eczacıbaşı takımında oyuncu olarak başladı. Eczacıbaşı ve Yeşilyurt takımlarında oynadı.

Antrenörlük yaşamına Eczacıbaşı altyapısında antrenörlük yaparak başladı. Daha sonra Efes Pilsen alt yapısında antrenörlük yaptı. Sırasıyla Türkiye Basketbol Ligi takımlarından Türk Telekom, Pınar Karşıyaka, Efes Pilsen'de antrenörlük yaptı.

1997 yılında İspanya'da düzenlenen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye millî basketbol takımında Ercüment Sunter'in yardımcısı olarak millî takım antrenörlüğünü yaptı. 1998-99 sezonunda basketbol antrenörlüğü konusunda incelemeler yapmak üzere bir sene süreyle ABD'de Stanford Üniversitesi'nde bulundu.

Efes Pilsen ile 2000 yılında Avrupa Liginde final-four oynamıştır.

2001-03 yılları arasında İtalya Basketbol Ligi'nde Montepaschi Siena'da antrenörlük yaptı. Bu takımla 2001-02 sezonunda Saporta Kupası'nda şampiyon oldu.

2006 yılında Ülkerspor'u çalıştırdığı dönemde magazin basınına konu olan özel hayatı nedeniyle takımı ile sezon içinde yollarını ayırdı. Bunun üzerine sezon ortasında tekrar İtalya Basketbol Ligi'nde çalışmaya başladı ve sezon sonunda kadar Climamio Bologna ile sözleşme imzaladı.

2007-08 sezonu başında Beşiktaş Cola Turka'yla anlaştı. Beşiktaş Cola Turka ile play off yarı finali ve ULEB Cup'ta çeyrek final oynadı. Sezon sonu görevinden ayrıldı.

2008-09 sezonu başında Efes Pilsen ile anlaşan Ataman, takıma 2005'ten sonraki ilk TBL şampiyonluğunu kazandırdı. Normal sezonu sadece 2 mağlubiyetle kapatan Efes Pilsen, saha avantajı ile başladığı final serisinde Fenerbahçe Ülker'e Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda üst üste 2 maç kaybetti. Ancak o maçtan sonra Ataman'ın Efes Pilsen'i Fenerbahçe Ülker'i üst üste 4 maç yenerek şampiyonluğa uzandı. O sezon Teknosa Erkekler Türkiye Kupası'nı da kazanan Efes Pilsen, Ergin Ataman yönetiminde duble yapmış oldu.

5 Ocak 2011 tarihinde ikinci kez Beşiktaş Cola Turka'nın başına geçti. Takıma 2010-11 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynatan Ergin Ataman ligde ise normal sezonu 6. sırada bitirdi. Play-off'larda ise ilk turda Galatasaray Cafe Crown'a elendi.

Ergin Atamanlı Beşiktaş Milangaz 2011-12 sezonuna NBA'deki lokavt sebebiyle Deron Williams ve Semih Erden gibi isimlerin katılmasıyla iyi başladı, lokavt bitip bu isimler geri döndüklerinde de aynı performansı sürdürerek önce tarihindeki ilk Türkiye Kupası'nda, ardından kulüp tarihindeki ilk Avrupa kupası olan FIBA EuroChallenge Kupası'nda, son olarak da Beko Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu ve sezonu üç kupayla tamamladı.

2011-12 sezonunun hemen ardından Oktay Mahmuti ile yollarını ayıran Galatasaray Medical Park 22 Haziran 2012 tarihinde Ergin Ataman'la 3 yıllığına anlaştı.

2012-13 sezonu öncesinde Galatasaray, Ataman'ın eski öğrencileri Ersin Dağlı ve David Hawkins ile anlaştı. Sezon ortasında Ataman'ın diğer bir eski öğrencisi Carlos Arroyo transfer edildi. 22 Ocak 2013'te Türkiye Basketbol Federasyonu, David Hawkins'in idrarında yasaklı madde tespit edildiğini Galatasaray'a bildirdi.Ataman, bu tarihten sonra takımın en etkili oyuncularından olan takım kaptanı David Hawkins'i oynatamadı. Galatasaray Medical Park'la finalde Banvit'i 3-1 yenerek Beko Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu ve Galatasaray'ın 23 yıllık şampiyonluk özlemine son verdi. EuroCup'ta takımı gruplardan çıkamadı. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ı finale taşıdı ancak kupayı finalde Fenerbahçe Ülker'e yitirdi. Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe Ülker'le karşılaştı ancak kupayı Fenerbahçe Ülker kazandı.

2013-14 sezonunda Galatasaray Liv Hospital'ı EuroLeague'de son sekize taşıdı ve Galatasaray tarihinde bir ilki başardı. Galatasaray, çeyrek finalde Barcelona'ya 3-0 yenilerek Euroleague'den elendi.Türkiye Kupası'nda Anadolu Efes'e yarı finalde elendi. Beko Basketbol Ligi'nde Galatasaray'ı finale taşıdı ve finalde Fenerbahçe Ülker'in rakibi oldu. Ataman, böylece çalıştırdığı takımlarla son altı sezonda beşinci kez finale çıktı. Final serisinde durum 3-3'ken ve serinin son maçı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na taşınmışken Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu 17 Haziran 2014'te, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun final serisinde adil davranmadığını ileri sürdü ve tarihî bir karara imza atarak takımı serinin son maçına çıkarmama kararı aldı. Galatasaray Liv Hospital, alınan bu karar nedeniyle serinin son maçında 20-0 yenik sayıldı ve Fenerbahçe Ülker'e final serisinde 4-3 yenilerek sezonu ikinci sırada tamamladı. Ergin Atamanlı Galatasaray, 2014-15 sezonunda Euroleague'e direkt grup aşamasından katılmaya hak kazandı.

2014-15 sezonuna Galatasaray Liv Hospital maddî sıkıntılarla girdi. Sezonun ilk yarısında Pietro Aradori, Nathan Jawai, Ian Vougioukas ve Furkan Aldemir paralarını alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrıldı. Banvit maçında Ataman'a havlu fırlatan Nolan Smith ile yollar ayrıldı. Bu kadar sıkıntıya karşın Ataman, Euroleague normal sezon son maçında Olympiacos'u yalnızca yedi oyuncusunu kullanarak yendi ve Galatasaray Liv Hospital'ı EuroLeague'de son 16 gruplarına taşıdı.

25 Mart 2014 tarihinde daha önce Bogdan Tanjevic'ten boşalan Türkiye millî basketbol takımı Başantrenörlüğü görevine getirildi. Böylece Ataman hem Galatasaray Liv Hospital hem de millî takımın koçu oldu. Ataman, millî takım ile 2014 Dünya Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselmiştir. 2015-16 sezonunda ise Galatasaray Odeabank takımını ULEB Eurocup'ta şampiyon yaptı.

Ağustos 2016'da millî takımdan istifa ettiğini açıkladı. 2017'de Galatasaray'daki görevinden alındı. 18 Aralık 2017 tarihinde Anadolu Efes ile anlaştı. Böylece 3.kez Anadolu Efes'in koçluğuna geçmiştir.2019 Euroleague'de takımı Anadolu Efes ile final oynamıştır. 2021''de de Eurolig şampiyonu olmuştur.

2020 temmuzunda Serie A2 Basket'te mücadelen eden Basket Torino takımının hissedarı oldu