Ergin Ataman'ın hayatını anlatan "Zafere Giden Yol" kitabının tanıtımı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ergin Ataman'ın hayatını anlatan "Zafere Giden Yol" kitabının tanıtımı yapıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın hayatını anlatan "Zafere Giden Yol" kitabının tanıtımı yapıldı.

14.08.2020 21:10 | Son Güncelleme: 14.08.2020 21:17

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'ın hayatını anlatan "Zafere Giden Yol" kitabının tanıtımı yapıldı.

Zoom uygulaması üzerinden on-line gerçekleştirilen tanıtım toplantısına Ergin Ataman'ın yanı sıra kitabın yazarları Gökhan German ve Hamit Turhan ile basın mensupları katıldı.

Kitapta 24 yıllık başantrenörlük kariyerinin anlatıldığını belirten Ataman, "Benim için sürpriz oldu. Böyle bir niyetim yoktu. Yılbaşına doğru, yıllardır beni takip eden basketbol yazarı Gökhan German aradı. Hikayemi Hamit Turhan ile kitap yapmak istediklerini söylediler. Bu fikir hoşuma gitti. Kitaba onur verici bir ön söz yazan değerli hocam Aydın Örs'e şükranlarımı iletiyorum. Bu kadar yoğun bir dönemde böyle bir kitap yazabildik. Bu kitabı ticari bir amaçla yayınlamadık. Hiçbir zaman böyle bir düşüncem olmadı. Beklentim bu kitaptan elde edilecek gelirin büyük kısmının Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfına (TEGV) bağışlanması. Bu gerçekleştiğinde mutlu olacağım." ifadelerini kullandı.

"Larkin'i Türk statüsünde oynatamıyoruz"

Ergin Ataman, Türk vatandaşlığına geçen yıldız oyuncuları Shane Larkin'i şu anki şartlarda Türk statüsünde oynatamadıklarını belirtti.

ABD asıllı oyuncunun şubat ayında Türk vatandaşlığına geçtiğini ancak A Milli Basketbol Takımı ile henüz maça çıkamadığını hatırlatan Ataman, "Larkin, Türk olduktan sonra sözleşmesinde yenileme yaptık. Türk statüsünde oynayacağı için bizden yenileme talep etti ve biz de bunu karşıladık. 2020 Olimpiyat Elemeleri'nin ertelenmesiyle milli takımda henüz maça çıkamamış oldu. Kurallar gereği Larkin'i Türk statüsünde oynatamıyoruz. Larkin'i sezon başında yabancı statüsünde oynattığımız durumda Türk statüsüne geçirme şansımız yok. Bu, paradoks yaratıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk olmasından gurur duyduğu bir oyuncu Türk olarak oynayamayacak. Ligde çok uzun bir süre Larkin'i oynatmayabiliriz. Türkiye Basketbol Federasyonu ile Gençlik ve Spor Bakanlığından bu konuda destek bekliyoruz. Oyuncunun Türk statüsünde oynamasının önemli olduğunu belirtmek isterim." şeklinde konuştu.

"Avrupa Ligi'ne kırgınım"

THY Avrupa Ligi'nde açık ara lider durumda ve şampiyonluğun en güçlü adayı oldukları bir dönemde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezonun sona erdirildiğini hatırlatan Ergin Ataman, şunları kaydetti:

"Biz bütün sezon THY Avrupa Ligi'nde bayrağı en üst seviyede taşıdık. Normal sezonun yüzde 80'inin oynandığı bir yerde ciddi bir puan farkı ile liderdik. Bazı liglerde olduğu gibi 'bizi şampiyon ilan edin' demedik. Sonuçta şampiyonluğun Dörtlü Final'de belli olacağını biliyorduk. Biz hep THY Avrupa Ligi'nin devam etmesi için çaba sarf ettik. THY Avrupa Ligi'nin devam etmesi konusunda çaba gösteren tek kulüp biz olduk. Bunun karşılığında gönül isterdi ki bir onurlandırma yapılsın. Sanki her şey bir anda çöpe gitti gibi bir algı yapıldı. Avrupa Ligi'ne bu konuda biraz kırgınım. Salonda kazandığımız kupaların bayrakları asılıdır. Belki efsane sezonun hakkını vermek için kupasız bir bayrağı oraya çekebiliriz. Yönetim kurulumuzun onayına koyarız. Kupamız müzemizde yok ama o da bize bu sezonun hedefi olacak. İnşallah o kupayı müzemize getireceğiz."

Micic ve Larkin'in geleceği

Ergin Ataman, Sırp oyuncuları Vasilije Micic ile Larkin'in lacivert-beyazlı takımdaki geleceğiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Micic, 3 yıl önce Philadelphia 76ers tarafından draft edildi. Kontratında 10 Ağustos'a kadar çıkış hakkı vardı. Ancak NBA'de sezon devam ediyor. Belirsizlikler var. Yeni sezon yılbaşında başlayacak. Büyük bir teklif gelmedi. Bizimle olacak. Larkin ise haziran ayında 2 dizinden operasyon geçirdi. Yaklaşık 3 aylık rehabilitasyon süreci var. NBA çıkış opsiyonunu kullanmadı. Gelecek sezon Anadolu Efes'te görev alacak."

"Kıran kırana bir mücadele olacak"

Ergin Ataman, THY Avrupa Ligi'nin, 2020-2021 sezonunda kıyasıya bir mücadeleye sahne olacağını dile getirdi.

Kadrolarını koruduklarının altını çizen tecrübeli başantrenör, "17 Ağustos Pazartesi günü tam kadro yeni sezon çalışmalarına başlayacağız. Bazı rakiplerimiz bizi geçebilmek adına kadrolarında revizyon yaptı. THY Avrupa Ligi'nde 6-7 takım önemli oyuncular transfer etti. Kıran kırana bir mücadele olacak. Geçen sene rüzgarı arkamıza almıştık ama salgın nedeniyle sonunu getiremedik. Aynı hedefle yolumuza başlayacağız. Maalesef yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hayatımızın bir parçası haline geldi. THY Avrupa Ligi takımları daha profesyonelce hareket etmeli. Avrupa Ligi'nin 400-500 milyon dolarlık ekonomisi var. Protokollere uyulmalı ve Avrupa Ligi yönetimi de kulüplere yardımcı olmalı. Gelecek sezon maçların belli oranlarda seyircili oynanmasını ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ergin Ataman'ın hayatını anlatan 'Zafere Giden Yol' kitabının tanıtımı yapıldı

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var Politika
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp 3. Sayfa
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastım yoktu 3. Sayfa
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye 'tansiyonun düşürülmesi' çağrısı Güncel
ABD'den Türk-Yunan gerginliğiyle ilgili iki ülkeye "tansiyonun düşürülmesi" çağrısı
'Zavadanak' sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı Güncel
"Zavadanak" sözüyle fenomen olan şahıs, hapis cezasına çarptırıldı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı Magazin
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Kaçak avlandığı keçiyle verdiği pozu sosyal medyadan paylaşan kişiye 23 bin lira ceza verildi
Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Şanlıurfa, Malatya ve Siirt'te 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı
TEM'deki kazada feci şekilde can veren çiftin, 16 gün sonra evlenecekler ortaya çıktı
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
4. kattan düşerek hayatını kaybeden genç kızın sevgilisinin ilk ifadesi ortaya çıktı: Olay anını görmedim
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Son Dakika: İstanbul'da trafikte kadın sürücüye saldıran Emre Etyemez tutuklandı
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
Galatasaray, Kasımpaşa'yla sözleşmesini fesheden Fatih Öztürk'le anlaştı
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 22 kişi vefat etti, 1226 yeni vaka tespit edildi
Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu
Amerikan Futbolu oyuncusu Kemah Siverand, kampta alem yapmak isteyince takımdan kovuldu
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı
ABD Başkanı Donald Trump'ın küçük kardeşi Robert Trump hastaneye kaldırıldı
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
Şişirdiği lastik patlayınca 5 metre savrulan tamirci, feci şekilde can verdi
PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti
PAOK, Beşiktaş'ın gündemindeki Nika Ninua'yı transfer etti
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
İşçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı
İşçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı: 12 kişi yaralandı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Eylül'de evlenecek olan genç oyuncu Gizem Güven'in gelinlik pozlarına beğeni yağdı
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Kök hücre tedavisine başlanan Mehmet Ali Erbil taburcu oldu! Kızı sağlık durumu hakkında bilgi verdi
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Fenerbahçeli Deniz Türüç ile kaleci Harun Tekin Kasımpaşa yolunda
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Sevgilisinin evine giden genç kızın 4. kattan düşme anı güvenlik kamerasında
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Aylin Nazlıaka Mustafa Şentop Abdurrahman Dilipak
Magazin Emrah Ozan Güven Merve Boluğur Murat Dalkılıç
Spor Caner Erkin Süleyman Seba Ahmet Nur Çebi Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Genç Kaza
Şu an buradasınız: Ergin Ataman'ın hayatını anlatan "Zafere Giden Yol" kitabının tanıtımı yapıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.8.2020 21:36:30. #1.14#
title