Ergin Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu
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Ergin Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu

Ergin Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

THY Euroleague'i kazanan Anadolu Efes'ta Başantrenör Ergin Ataman bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör oldu.

THY Euroleague'i kazanan Anadolu Efes'ta Başantrenör Ergin Ataman bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Ataman, EuroCup, Saporta Kupası ve FIBA EuroChallenge'dan sonra kariyerindeki 4. Avrupa kupasını kazandı.

THY Euroleague finalinde Barcelona'yı geçerek şampiyon olan Anadolu Efes ilk kez bu kupayı alırken, Başantrenör Ergin Ataman için de kupanın ayrı bir önemi oldu. Ataman, Euroleague'i kazanan ilk Türk başantrenör oldu. Deneyimli başantrenör ayrıca Avrupa'daki 4. kupasını kazanmış oldu.

Ergin Ataman, başantrenörlük kariyerinde ilk Avrupa kupasını İtalya'nın Montepaschi Siena takımıyla elde etti. Ataman, Siena ile 2001-2002 sezonunda FIBA Saporta Kupası finalinde İspanyol Pamesa Valencia'yı 81-71 yenerek şampiyonluk yaşadı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'I AVRUPA'DA ŞAMPİYON YAPTI

Başarılı başantrenör, Beşiktaş'ın başında 2011-2012 sezonunda FIBA EuroChallenge finalinde Fransız ekibi Elan Chalon'u 91-86 yenerek kupaya uzandı. Ergin Ataman, 2016 yılında da Galatasaray ile Eurocup finalinde 66-62 yenildiği Fransa'nın Strasbourg temsilcisini İstanbul'da 78-67'lik skorla mağlup ederek şampiyon oldu.

(Oğuzhan Ort/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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