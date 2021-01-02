Ergin Ataman'dan liderlik eğitimi

Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, çevrim içi eğitim platformu neoskola.com bünyesinde "Sıra Dışı Liderlik" başlıklı bir eğitim verdi.

Ataman, eğitiminde kriz yönetimi, baskı altındayken karar alma becerileri, takım yönetme gibi konulara değindi.

İtalyan Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Fakültesi mezunu olan ve dış ticaretle uğraşan aile işletmeleri bulunan Ataman, disiplinlerarası bir liderlik eğitimi hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan